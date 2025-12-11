中醫大新竹附醫7周年院慶 啟動AI「戰情室智慧ICU」助攻重症照護

【警政時報 黃溎芬／新竹報導】中醫大新竹附醫11日盛大隆重辦理7周年院慶，以「智慧醫療，病人優先」為主題。楊文科縣長團隊、前縣長邱鏡淳、健保署北區業務組長張温温，各級民意代表、醫界、學界、法界、企業界等貴賓雲集盛情參與。蔡長海董事長期勉新竹附醫，以病人為尊，以員工為重，以醫院為榮，邁向卓越優秀的國際一流醫學中心；院長陳自諒宣布啟動「戰情室智慧ICU」，院方並頒發「公益楷模獎」感謝奕力科技和崇志建設，善盡社會責任熱心公益，嘉惠病患傳遞溫暖。

中醫大新竹附醫以「智慧醫療，病人優先」為主題，隆重舉辦7週年院慶，（圖/記者黃溎芬翻攝）

楊文科縣長肯定中醫大新竹附醫，7年來守護在地鄉親健康，持續推動智慧醫療，精準醫療，對醫護同仁獻上最高的敬意，也敬佩董事蔡長海和院長陳自諒對醫院的努力成就，特別恭喜陳自諒院長榮獲亞洲內視鏡外科醫學會終身成就獎。

院慶頒獎表揚辛苦有功人員，激勵同仁繼續堅守崗位，守護在地鄉親健康。（圖/記者黃溎芬翻攝）

院長陳自諒宣稱，該院是全國第一家設立智能取物的醫院。經今加護病房正式導入體系開發的 HiThings Tele-ICU 智慧戰情系統，打造「戰情室智慧加護病房」，以AI與物聯網科技，全面提升重症照護效率與安全。讓醫療團隊縱觀全局、即時掌握病房動態。三大主介面可即時呈現ICU整體床位使用率、患者病情嚴重度、醫護工作負荷等資訊，並透過地圖化呈現床位與感染分佈狀況，協助團隊提早偵測潛在院內感染群聚、調度人力與資源，整合院內數據庫，智能預測患者死亡率、中風、敗血症、心肌梗塞是風險，達到個人化精準醫療。院方這幾年陸續成立的熱治療中心、戰情室智慧ICU、高壓氧中心、達文西手術觀摩中心、健康醫學中心、癌症中心、細胞治療中心、心血管中心、疝氣中心、腦中風中心、兒童發展聯合評估中心、醫學減重中心、智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心、AI微創脊椎精準、健康暨免疫診斷檢驗中心、婦幼中心、生殖醫學中心、醫學美容中心等共18個中心。院慶還致贈感謝狀給張珈源議員連續六年捐贈聖誕樹，增添年節氣氛。同時頒發優良醫師，護理師，專師，醫技，行政同仁，志工和績優單位以及人氣員工，感謝他們的貢獻，為激勵所有同仁繼續堅守崗位，守護在地鄉親健康。啟德機械起重工程董事長胡漢龑也加碼致贈獎金給每一位授獎者。

