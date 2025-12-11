中醫大新竹附醫7週年院慶 啟用「戰情室智慧ICU」AI助攻重症照護

中國醫藥大學新竹附醫舉辦7週年院慶，新竹前後任縣長楊文科等人士都出席參與。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫舉辦7週年院慶，新竹縣長楊文科、院長陳自諒、前縣長邱鏡淳及健保署、地方人士等出席參與，董事長蔡長海則期勉新竹附醫，以病人為尊、以員工為重、以醫院為榮，邁向卓越優秀的國際一流醫學中心。

院長陳自諒會中宣布啟用「戰情室智慧ICU」，以AI助攻重症照護，AI與物聯網科技，全面提升重症照護精準、效率與安全；縣長楊文科肯定中醫大新竹附醫，7年來守護在地鄉親健康，持續推動智慧醫療、精準醫療，對醫護同獻上最高敬意，也恭喜院長陳自諒榮獲亞洲內視鏡外科醫學會終身成就獎。

院長陳自諒則表示，該院加護病房正式導入體系開發的HiThings Tele-ICU智慧戰情系統，讓醫療團隊縱觀全局、即時掌握病房動態；該系統設有3大主介面，可即時呈現ICU整體床位使用率、患者病情嚴重度、醫護工作負荷等資訊，並透過地圖化呈現床位與感染分布狀況，協助團隊提早偵測潛在院內感染群聚、調度人力與資源，整合院內數據庫，智能預測患者死亡率、中風、敗血症、心肌梗塞是風險，達到個人化精準醫療。

院長陳自諒指出，去年院慶希望每年突破300台達文西手術，今年已經交出成績單，接近400台的達文西手術；院方7年來陸續成立熱治療中心、戰情室智慧ICU、高壓氧中心、達文西手術觀摩中心、健康醫學中心、癌症中心、細胞治療中心、心血管中心、疝氣中心、腦中風中心、兒童發展聯合評估中心、醫學減重中心、智慧診斷暨卓越內視鏡手術治療中心、AI微創脊椎精準等18個中心，同時，還是全國第一家設立智能取物的醫院。

院慶大會中，院方頒獎給優良醫師、護理師等同仁，感謝他們的貢獻。（中醫大新竹附醫提供）

7週年院慶大會中，院方頒發優良醫師、護理師、專師、醫技、行政同仁、志工和績優單位以及人氣員工，感謝他們的貢獻，同時，也激勵所有同仁繼續堅守崗位，守護在地鄉親健康。

