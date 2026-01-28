中醫大望年會席開51桌 蔡長海：持續投資人才與科研

▲中國醫藥大學歲末望年會，董事長蔡長海、校長江安世感謝同仁一年來的辛勞付出，並期許新的一年持續精進校務、邁向國際。（圖／中醫大提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】中國醫藥大學歲末望年會27日晚間在台中林酒店國際廳舉行，全校教職員齊聚一堂，共度歲末時光。董事長蔡長海、校長江安世感謝同仁一年來的辛勞付出，並期許新的一年持續精進校務、邁向國際。

中醫大114學年度望年會席開51桌，現場氣氛熱絡。蔡長海致詞時代表董事會向全體教職員表達感謝與敬意，並以「駿馬報喜、馬到成功」祝福同仁新年順利，校務與個人發展再創佳績。

蔡長海指出，董事會長期以人才培育為核心，鼓勵教師出國進修，經審核後可留職留薪，並依進修地區不同，每年提供新台幣50萬至100萬元生活津貼，協助教師拓展國際視野、精進專業能力。

在研究發展方面，中醫大持續朝研究型大學邁進，董事會每年投入約2億元研究經費，支持人工智慧（AI）與尖端生技研究，包括細胞療法、外泌體及粒線體等領域，並推動校院合作，提升整體研究能量與國際競爭力。

蔡長海也提到，董事會積極推動「3P」（論文、專利、產品）成果轉化，教師若於《Cell》、《Nature》、《Science》等國際頂尖期刊發表論文，可連續3年、每年獲得1,000萬元研究經費支持，為國內高等教育中具指標性的獎助措施，鼓勵教師挑戰國際學術高峰。

此外，董事會宣布今年年終獎金將比照公立大學標準發放，讓同仁安心迎接新年，並祝福大家身體健康、萬事如意。

江安世校長上任5個月來首度參與歲末望年會。他表示，感謝林昭庚院士引薦，讓自己有機會加入中醫大團隊，也分享曾在博雅講座中聽到蔡董事長回顧從漁村孩童一路走來、帶領中醫大體系成長的歷程，深受感動。

江安世指出，中醫大歷經多年努力，已成為國內一流大學，未來將持續朝國際頂尖大學邁進。他也肯定董事會長期投入教育與社會公益，形容中醫大是一個「感恩、以愛為核心的團隊」，是學校持續前進的重要力量。

他並感謝歷任校長奠定堅實的科研基礎，強調「追求卓越」已成為學校核心價值，未來將與全體同仁攜手推動創新與改革，持續提升辦學品質。

望年會在擊鼓表演中揭開序幕，席間安排歌舞表演與摸彩活動，董事長、校長及董事們共同主持，高額獎金引發現場歡呼。全體教職員在溫馨歡樂的氣氛中，迎接嶄新的一年。