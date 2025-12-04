中醫大醫療體系暨生醫園區展示跨域創新成果 生成式AI照護型機器人「愛寶」亮相

▲中醫大暨醫療體系於展區盛大啟動2025台灣醫療科技展，中醫大暨醫療體系董事長蔡長海（左四）、中醫大院務發展委員會鄭隆賓執行長（右三）、中醫大校長江安世（右二）、中醫大附醫院長周德陽（左三）等人共同啟動開幕式。（中醫大附醫提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】2025台灣醫療科技展今（4）日起於台北南港展覽館一館隆重登場，中國醫藥大學暨醫療體系以「醫療AI機器人 智慧照護新紀元」為主題，以「中醫大醫療體系暨生醫園區」為主軸，呈現從AI照護科技、全球首例異體CAR-T新藥、外泌體精準治療、智慧醫療整合到國際科研合作等跨領域創新成果。今年首度同時推出外泌體與AI智慧醫療、阿茲海默症精準醫療高峰會等研討會，以及由體系衍生企業參與的多場展演會，全面展示中醫大在智慧醫療與生醫創新上的最新成果與國際交流動能。

▲中醫大附醫院長周德陽（右三）、中醫大院務發展委員會鄭隆賓執行長（右一）介紹生成式AI照護型機器人「愛寶EirBot」AI新藥研發亮眼成果，賴清德總統（右二）等貴賓聆聽。（中醫大附醫提供）

中醫大暨醫療體系蔡長海董事長表示，體系以「特色醫療、尖端醫療、智慧醫療、生醫產業」為四大核心策略，結合中醫大生醫園區，積極推動Smart University與Smart AI Hospital，打造台灣下一個國際級醫療創新樞紐。周德陽院長則指出，今年首度亮相的生成式AI照護型機器人、全球首例治療實體癌異體CAR-T正式進入國際臨床試驗、與奈米外泌體標靶技術等成果，象徵著中醫大體系從研發、臨床到產業化的全面推進。

▲「愛寶」能協助進行病房導覽、衛教提醒、健康諮詢與日常陪伴，減輕護理人員庶務負擔，提升臨床照護效率與互動品質。（中醫大附醫提供）

五大核心亮點展區

一、生成式AI照護型機器人「愛寶」：引領智慧照護新時代

中醫大附醫與長聯科技共同研發的生成式AI照護型機器人「愛寶EirBot」首次亮相醫療科技展，是今年智慧醫療區最受矚目的亮點。甫推出已榮獲「第22屆國家新創獎–企業新創獎」的高度肯定。

「愛寶」具備語音辨識（ASR）、自然語言理解（NLU）、LLM生成式應答等多模態人工智慧，能協助進行病房導覽、衛教提醒、健康諮詢與日常陪伴，減輕護理人員庶務負擔，提升臨床照護效率與互動品質。

「愛寶」的底座採用AMR自主移動底盤，具備成熟的導航與避障能力，可在走廊、病房、門診區等複雜醫療路線中安全行走。結合AI智慧調度平台，使「愛寶」成為醫院在照護服務、流程改善與智慧醫療推動中的重要夥伴。

二、細胞治療創新局: 全球首例異體CAR-T正式進入臨床

長聖生技的異體 CAR-T（CAR001）為全球首例鎖定實體腫瘤 HLA-G 靶點的細胞治療技術，採用非病毒、異體、mRNA 基因編輯平台，並以γδT 細胞作為基礎，可不需 HLA配對且能重複施打，具有安全性與量產優勢。CAR001已通過美國 FDA 核准進入 Phase I/IIa 臨床試驗，並完成初期收案，更榮獲「2025 國家藥物科技研究發展獎」藥品類銅質獎及「莫德納mRNA前瞻新創獎」。

CAR001的「多靶向 CAR-γδT」平台可攻擊多種難治型實體腫瘤，包括大腸直腸癌、三陰性乳癌、膠質母細胞瘤與非小細胞肺癌等。臨床前研究顯示，其在多種實體腫瘤模型中具有超過九成的腫瘤縮小反應。

三、奈米外泌體精準醫療：癌症與神經退化性疾病治療 雙線推進

聖安生醫專注於次世代抗癌藥物的開發，具備全球領先的兩大技術平台：

•SOA101奈米三特異性T細胞銜接抗體，是全球首個結合雙免疫檢查點抑制功能的創新抗體，榮獲「國家藥物科技研究發展獎」藥品類銀質獎

•SOB10X標靶外泌體藥物遞送技術平台具高精準性、低免疫原性，能將小分子或核酸藥物精準輸送至腫瘤微環境，是全球少數獲得FDA核准啟動臨床的外泌體新藥技術。

聖展生技則展示神經靶向外泌體平台，可穿透血腦障壁，用於帕金森氏症、阿茲海默症、中風與脊髓損傷等退化性疾病，為神經醫學提供嶄新的治療方向。

首度參展的長博生技展示新世代INSP標靶奈米藥物傳遞技術，為不須額外嫁接抗體的標靶奈米系統，具優異的療效與抗藥性。

四、智慧醫療全方位整合：「智慧重症戰情室」臨床運用與AI影像評估

•Hi Things Tele-ICU智匯海重症戰情室: 整合生命資訊、影像、檢查與病歷資料的全方位，以3D數位人體模型即時呈現器官狀態、管路位置與病情變化，並支援跨院區遠端會診，顯著提升重症病人的照護品質與決策效率。

•人工智慧暨機器人創新中心: 展出取得台灣FDA許可證之三大產品「急性心性梗塞輔助軟體」、「睡眠品質監測輔助軟體」、「智速檢:細菌抗藥性輔助偵測軟體」

•長佳智能AI評估系統: 兒科生長與胸腔急症快速篩檢，協助兒童生長異常判讀與健康風險分析。腦心胸急重症AI快速判讀，協助醫護縮短診斷時間、提升預後品質。

五、生醫園區: 京都大學全球研究中心X亞洲AI健康樞紐

水湳國際生醫園區（CMU Bio Park）為中醫大暨醫療體系的核心研發基地，聚合醫學大學、醫學中心、臨床轉譯與生醫產業能量。

•諾貝爾獎得主合作，國際級高端學術研究: 由中研院士江安世校長及洪明奇院士各自領軍高端學術研究計畫，其中T-Star全台癌症研究與兩位諾貝爾獎得主合作。

•日本京都大學X中醫大全球研究中心: 與2025年榮獲諾貝爾獎的北川進教授領導的團隊合作，雙方共同推動癌症轉譯、再生醫學、及先進藥物開發研究。

•「輝達聯合實驗室」、「台灣數位健康研究院」等國際級合作積極推進中，將使生醫園區成為亞洲AI健康樞紐，驅動全球數位醫療進程。

此外，本次展區特別設置的「健康大檢測」互動體驗區，可檢測腦中風風險基因，了解自己是否屬於較高風險族群。

未來，中醫大暨醫療體系將持續深化國際生醫園區的科研動能，強化AI、生技、智慧醫療、外泌體與新藥開發的整合應用，打造具國際競爭力的創新醫療體系，為台灣在全球醫療科技舞台奠定關鍵地位，邁向智慧、永續、人文並進的下一世代醫療新典範。