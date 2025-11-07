中醫大附醫主辦臺馬星肥胖高峰會 發布亞洲肥胖治療12點共識結論

▲中國醫藥大學附設醫院主辦「第一屆臺馬星肥胖高峰會」（1st Taiwan–Malaysia–Singapore Summit on Obesity, TMS-SO），臺馬星三國家政府、醫學專家齊聚一堂，聚焦亞洲肥胖防治現況、臨床挑戰與肥胖防治新趨勢，會後提出12點共識結論，開啟跨國合作的新篇章。（圖／中醫大附醫提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在亞洲肥胖人口急速攀升、相關代謝疾病成為公共衛生隱憂的此刻，由中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心黃致錕院長發起並主辦「第一屆臺馬星肥胖高峰會」（1st Taiwan–Malaysia–Singapore Summit on Obesity, TMS-SO）日前在臺中盛大登場，吸引來自臺灣、馬來西亞與新加坡三國的肥胖與代謝內外科醫學會理事長與醫師專家，聚焦亞洲肥胖防治現況、臨床挑戰，配合衛福部新南向計畫下，更推進臺馬星三國國際合作契機，開啟跨國醫療合作新篇章。

廣告 廣告

▲中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心黃致錕院長發起並主辦「第一屆臺馬星肥胖高峰會」（1st Taiwan–Malaysia–Singapore Summit on Obesity, TMS-SO），臺星馬三國肥胖與代謝內外科醫學會理事長與醫師專家齊聚臺中，聚焦亞洲肥胖防治現況、臨床挑戰與治療新趨勢；黃致錕院長宣讀會議所提出的12點共識結論，為肥胖醫療開啟歷史性的新篇章。（圖／中醫大附醫提供）

跨國專家齊聚 共探肥胖防治新趨勢

本次活動受到各界重視，衛生福利部國際合作組施金水主任兼參事、馬來西亞友誼及貿易中心艾思妮花代表、中國醫藥大學校院務發展委員會鄭隆賓執行長、中國醫藥大學林正介副校長、馬來西亞友誼及貿易中心Ms. Izzati Aisyah Adnan經濟副代表、馬來西亞投資發展局Ms. Azhana Mohamed Saleh主任，以及Ms. Allison Chan專員；台灣代謝及減重外科醫學會方文良理事長、台灣肥胖醫學會林文元理事長、馬來西亞代謝與減重外科醫學會Dato’Dr. Tikfu Gee理事長、新加坡肥胖與代謝外科醫學會 理事長Dr.Aung Myint Oo、國際肥胖與代謝手術聯盟亞太分會 會長 Dr. Asim Shabbir、新加坡肥胖研究學會Dr. Kwang Wei Tham理事長也熱情出席，共同見證這場區域醫療合作的重要時刻。

廣告 廣告

▲中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心黃致錕院長(左4)發起並主辦「第一屆臺馬星肥胖高峰會」（1st Taiwan–Malaysia–Singapore Summit on Obesity, TMS-SO），臺星馬三國肥胖與代謝內外科醫學會理事長與醫師專家齊聚臺中，聚焦亞洲肥胖防治現況、臨床挑戰與治療新趨勢，為肥胖醫療開啟歷史性的新篇章。衛生福利部國際合作組施金水主任兼參事(右2)、馬來西亞友誼及貿易中心艾思妮花代表(右4)、中國醫藥大學校院務發展委員會鄭隆賓執行長(左3)特地出席支持活動。（圖／中醫大附醫提供）

官員與專家齊聚一堂，針對肥胖流行病學、藥物胃鏡等非手術治療、新式減重手術、腸道激素與微生物群研究，以及多中心臨床研究合作等主題分享經驗並討論，創新技術與多中心臨床研究合作，並正式發布《TMS-SO Consensus》亞洲肥胖治療12點共識聲明。明確宣示「肥胖是一種慢性疾病」，必須以醫療觀點進行診斷與治療，而非僅歸咎於意志力或生活習慣問題。黃致錕院長強調：「肥胖不是意志力的失敗，而是一種需正視與治療的慢性疾病。」此一跨國共識的誕生，不僅象徵亞洲在肥胖醫學領域邁入協作新紀元，也預告區域醫療政策、保險制度與教育改革的關鍵轉捩點。TMS-SO的成立，讓亞洲醫療界齊心打造更健康的未來，提供倡議作為政府擬定政策的參考，為肥胖醫療開啟歷史性的新篇章。

亞洲肥胖共識發表提出十二項核心結論 明確定位肥胖為慢性疾病

一、肥胖的本質

（一）肥胖是一種慢性疾病，由多重因素所驅動——包括腸胃功能、代謝、遺傳、環境、生活型態及行為等因素。

（二）肥胖需要醫學上的診斷與治療，而非僅僅依靠生活型態的改變或歸咎於意志力不足。

二、早期介入的重要性

（三）及時診斷與介入肥胖可預防、延緩或治療第二型糖尿病、高血脂、代謝性脂肪肝（MASLD）、心血管疾病、睡眠呼吸中止症及某些癌症。

三、治療選項的多元化

（四）藥物治療目前在肥胖治療中扮演重要角色，應根據個別患者的風險與效益進行選擇。

（五）現今的胃鏡治療與技術提供了具前景的治療選項，已有中期療效的臨床證據支持。

（六）代謝與減重手術仍然是目前治療肥胖最有效且持久的方法。

四、長期照護與團隊合作

（七）長期追蹤、營養諮詢與監測對於維持治療成果與患者健康在各種治療方式中皆屬關鍵。

（八）肥胖治療應採取多專業團隊合作方式，包括外科醫師、內科醫師、營養師、運動訓練師與心理師，這對成功至關重要。

五、教育與社會責任

（九）應加強教育以消除污名與錯誤觀念，培養社會對肥胖的同理心與科學理解。（十）政府與醫學會應建立標準化的臨床指引與照護路徑，以確保治療的安全與品質。

六、政策與創新

（十一）無論是公立或私立保險，皆應將肥胖視為一種疾病，提供給患者公平獲得所有有效治療的保障與給付。

（十二）科學研究與技術創新持續推動肥胖與代謝治療的不斷進步。

七、國際合作與展望

TMS-SO將持續推動國際合作、研究交流與照護模式分享，以促進亞洲地區肥胖治療的平等與卓越成果

新南向計畫建立兩大產品示範點 深化跨國合作TMS-SO 明年移師馬來西亞舉辦

中醫大附醫2022年起連續四年，推動衛福部「新南向醫衛合作與產業發展（新南向計畫）」，主責馬來西亞（吉隆坡、砂拉越、沙巴）與汶萊。今年成功協助上銀科技在吉隆坡蕉賴復健醫院建立「下肢復健機器人」產品示範點（星馬第一臺產品落地）；與慧誠智醫在古晉馬來西亞砂拉越大學教學醫院設置「五官鏡遠距醫療」產品示範點，成為臺灣優質醫衛產品落地馬國，指標意義的璀璨雙星。

黃致錕院長表示，TMS-SO的成立象徵著亞洲在肥胖與代謝醫療領域正式邁入合作新時代，三國專家將持續推動研究交流、照護模式分享與臨床合作研究，攜手打造亞洲地區肥胖治療的卓越典範。下一屆TMS-SO高峰會，預定明年於馬來西亞舉行，延續今年成果，深化跨國學術交流與醫療實踐，持續推動肥胖防治的國際化發展。