中醫大附醫再獲台中市幸福職場「幸福洋溢獎」最高榮譽
記者陳金龍／台中報導
中國醫藥大學附設醫院從薪酬制度、員工支持、共融環境到智慧醫療，全面展現兼具安全、友善、共融與創新的人力永續策略，自110年度以來優異表現持續獲得市府高度肯定，並於今年度榮獲「幸福職場—幸福洋溢獎」最高殊榮！現場並由行政副院長楊麗慧帶領團隊領獎，充分體現醫院落實「以人為本」幸福職場與照顧員工的堅定承諾。
中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，中醫大附醫能有今天的成就，都是全體同仁共同努力而來，醫院連年持續提升福利與待遇，同時也提升優質的工作環境，希望能讓每一位同仁安心工作，以醫院為榮。「對員工好、對病人好，也就是對我們自己好。醫院如同大家庭，團結合作是邁向卓越的力量，而這份榮耀屬於每一位努力的醫護與同仁。」
中醫大附醫院長周德陽指出，醫院始終堅持以「醫療專業與人文關懷並重」為核心理念，致力為每位同仁打造安全、健康且具發展性的工作環境。醫院積極持續導入智慧醫療，出發點是「以人為本」，使醫護同仁減輕庶務負擔、協助醫療團隊即時掌握病情變化、能專注臨床決策與病人溝通。此外，於今年醫療科技展將首度展示生成式AI照護型機器人，也是期待能以智慧醫療改善醫護人力負荷與優化照護品質。
中醫大附醫長期推動「多元共融、身心健康」的福利制度，打造「工作生活皆精彩」的幸福職場，每年提供高階健檢，保障同仁健康與預防風險，提供國內外進修與訓練，協助職涯成長與自我發展，並支持多元的社團發展，每年舉辦院級藝文活動，以音樂與文化氛圍成為日常的療癒力量。日前「45週年院慶音樂會」，交響樂團首度登上台中國家歌劇院演出，以滿堂喝采譜出所有同仁難忘的璀璨感動之夜！
中醫大附醫每日提供小夜與大夜班同仁免費領取暖心餐點，每月領取超過2萬人次，自實行以來備受歡迎，讓辛勤的夜班時光多了一份被記得、被支持的溫度。未來，中醫大附醫將持續營造更安全、友善且具成長性的工作環境，與全體同仁共同邁向更永續、更具影響力的醫療未來。
