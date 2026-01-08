中醫大附醫榮獲SNQ國家品質標章雙銅獎 制度化治理樹立永續醫療標竿

▲中醫大附醫多年來從治理制度出發，整合數位轉型、永續治理與公益服務，院長周德陽（右）接受衛生福利部林靜儀次長（左）頒發 SNQ 國家品質標章「醫院永續發展組」銅獎。（圖／中醫大附醫提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】在醫療品質、永續治理與社會責任全面檢視的時代，中國醫藥大學附設醫院(以下簡稱中醫大附醫)再度展現制度化治理的實踐力，真正的卓越來自制度而非口號。中醫大附醫於 2025年「SNQ國家品質標章」評選中表現卓越，同時通過「醫院永續發展組」及「公益服務類」兩大類別嚴格審查，雙雙榮獲銅獎肯定。依主辦單位財團法人生技醫療科技政策研究中心正式核定，評選因審查標準嚴謹，金獎與銀獎從缺，中醫大附醫所獲銅獎即為該類別全國最高榮譽等級，具備高度指標性與示範意義。

▲中醫大附醫行政副院長暨永續長楊麗慧（右）接受行政院政務委員陳時中（左）頒發 SNQ 國家品質標章「公益服務類」銅獎，肯定中醫大附醫制度化、可長期運作的跨域關懷模式。（圖／中醫大附醫提供）

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，我們始終秉持「取之社會、用之社會」的理念，將善盡企業社會責任視為永續治理的重要核心。他強調，企業的成長應回應社會期待與公共需求，透過制度化治理與長期投入，實踐共好、共享、共榮的永續價值；並期勉全體同仁持續將專業落實於永續醫療與公益服務之中，一起成為推動社會進步與醫療永續的重要力量。

▲中醫大附醫於 2025 年 SNQ 國家品質標章評選中，同時獲得「醫院永續發展組」與「公益服務類」雙項銅獎肯定，展現制度化永續治理與公益服務成果。（圖／中醫大附醫提供）

中醫大附醫院長周德陽表示，醫院多年來從治理制度出發，將數位轉型、永續治理與公益服務整合於同一治理架構中，確保永續不僅止於理念，而是實際反映在流程優化、資源配置、照護品質與社會影響力上，將數位轉型、永續 ESG、偏鄉與公益服務以及組織文化，整合於同一制度架構中，形成「有結構、有預算、有人員、有成效」的運作體系。透過明確的組織分工、資源配置與成效評估機制，讓每一項行動皆具備可管理、可衡量、可驗證的成果，使永續成為醫院日常運作與醫療品質提升的一部分。

中醫大附醫行政副院長暨永續長楊麗慧表示，中醫大附醫亦將公益行動正式納入日常營運管理體系，導入社會投資報酬率（SROI）評估機制，系統性呈現公益投入所帶來的健康改善與社會效益。以此次獲獎的「獨居長者照護議題」相關成果顯示，長者憂鬱、衰弱與生活依賴程度皆有顯著改善，服務滿意度接近百分之百，讓公益不只是情感訴求，而是可量化、可驗證、可被政策參考的永續成果。

醫院永續發展雙軸轉型 : 治理架構X落地實踐 量化展現成效

在「醫院永續發展組」評選中，中醫大附醫以「智慧醫療×永續治理」雙軸轉型為核心，從董事會層級建立永續治理架構，設立永續發展委員會與跨部門功能小組，將能源管理、低碳建築、智慧節能、資源循環、溫室氣體盤查及第三方查證等項目，全面納入決策與營運管理流程。所有成果皆以量化數據呈現，確保永續行動「看得見、算得出、可驗證」，並實際回饋於醫療效率提升與營運韌性強化，獲得評審高度肯定。目前中醫大附醫已建置16項AI 臨床應用系統，每年減少碳排放逾 3,000 公噸，具體展現智慧醫療與永續治理相互加乘的實質成效。

公益服務類 : 獨居老人整合照護X長期運作跨域關懷

在「公益服務類」，中醫大附醫長期關注超高齡社會下的獨居長者照護議題，十餘年前即超前部署，建立制度化且可長期運作的跨域關懷模式。透過醫療、社政、警政、消防、長照體系與企業夥伴的整合，推動獨居老人整合照護，將醫療專業延伸至居家安全、心理支持、科技守護與生活陪伴，服務範圍涵蓋都會、山區與偏鄉，累計陪伴超過500位獨居長者，關懷執行率逾99%，有效降低孤寂與失能風險，展現醫學中心回應社會需求的實踐力與持續力。

醫療不僅是治療疾病，更肩負回應社會變遷與守護弱勢的公共責任。此次榮獲SNQ全國最高等級肯定，展現中醫大附醫在醫療品質、永續治理與社會責任間的制度化平衡。未來將持續以健康為本、科技為翼，深化永續醫療、擴大公益影響，樹立具韌性與溫度的醫療典範。