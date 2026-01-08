中醫大附醫榮獲SNQ國家品質標章雙銅獎 金銀從缺勇奪全國最高榮譽

中醫大附醫多年來從治理制度出發，整合數位轉型、永續治理與公益服務，院長周德陽接受衛生福利部林靜儀次長頒發 SNQ 國家品質標章「醫院永續發展組」銅獎。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

在醫療品質、永續治理與社會責任全面檢視的時代，中國醫藥大學附設醫院於2025年「SNQ國家品質標章」評選中表現卓越，同時通過「醫院永續發展組」及「公益服務類」2大類別嚴格審查，雙雙榮獲銅獎肯定。依主辦單位財團法人生技醫療科技政策研究中心正式核定，評選因審查標準嚴謹，金獎與銀獎從缺，中醫大附醫所獲銅獎即為該類別全國最高榮譽等級，具備高度指標性與示範意義。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，我們始終秉持「取之社會、用之社會」的理念，將善盡企業社會責任視為永續治理的重要核心，企業的成長應回應社會期待與公共需求，透過制度化治理與長期投入，實踐共好、共享、共榮的永續價值；並期勉全體同仁持續將專業落實於永續醫療與公益服務之中，一起成為推動社會進步與醫療永續的重要力量。

廣告 廣告

中醫大附醫院長周德陽表示，醫院多年來從治理制度出發，將數位轉型、永續治理與公益服務整合於同一治理架構中，確保永續不僅止於理念，而是實際反映在流程優化、資源配置、照護品質與社會影響力上，將數位轉型、永續 ESG、偏鄉與公益服務以及組織文化，整合於同一制度架構中，形成「有結構、有預算、有人員、有成效」的運作體系。透過明確的組織分工、資源配置與成效評估機制，讓每一項行動皆具備可管理、可衡量、可驗證的成果，使永續成為醫院日常運作與醫療品質提升的一部分。

中醫大附醫行政副院長暨永續長楊麗慧表示，中醫大附醫亦將公益行動正式納入日常營運管理體系，導入社會投資報酬率（SROI）評估機制，系統性呈現公益投入所帶來的健康改善與社會效益。以此次獲獎的「獨居長者照護議題」相關成果顯示，長者憂鬱、衰弱與生活依賴程度皆有顯著改善，服務滿意度接近百分之百，讓公益不只是情感訴求，而是可量化、可驗證、可被政策參考的永續成果。

中醫大附醫行政副院長暨永續長楊麗慧接受行政院政務委員陳時中頒發 SNQ 國家品質標章「公益服務類」銅獎，肯定中醫大附醫制度化、可長期運作的跨域關懷模式。（記者陳金龍翻攝）

醫療不僅是治療疾病，更肩負回應社會變遷與守護弱勢的公共責任。此次榮獲SNQ全國最高等級肯定，展現中醫大附醫在醫療品質、永續治理與社會責任間的制度化平衡。未來將持續以健康為本、科技為翼，深化永續醫療、擴大公益影響，樹立具韌性與溫度的醫療典範。