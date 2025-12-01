中醫大附醫獲台中市幸福洋溢獎

中國醫藥大學附設醫院，自110年度以來優異表現持續獲得市府高度肯定，並於本年度榮獲「幸福職場—幸福洋溢獎」殊榮！由楊麗慧行政副院長帶領團隊領獎，充分體現醫院落實「以人為本」幸福職場與照顧員工的堅定承諾。

中醫大附醫從薪酬制度、員工支持、共融環境到智慧醫療，全面展現兼具安全、友善、共融與創新的人力永續策略，以同仁為醫療前線最重要的力量，深信「照顧好每一位同仁，才能照顧好每一位病人」，因此在專注提升醫療品質之外，也長期投入人才永續與優化友善職場建設。

董事長蔡長海表示，該院有今天的成就，都是全體同仁共同努力而來。