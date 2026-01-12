中醫大附醫研發「奈米藥引」導航薑黃素直達腦部 有望成巴金森氏症藥物新曙光

中醫大附醫研究團隊透過修飾薑黃素外泌體表面的抗體片段，打造具有主動導航能力的藥物載體平台，有望為神經退化性疾病治療開啟全新可能。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

巴金森病是常見神經退化性疾病之一，根據統計，台灣有近8萬名患者。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽說，許多藥物因為血腦屏障而無法完全發揮治療效果，中醫大附醫研究團隊透過修飾薑黃素外泌體表面的抗體片段，打造具有主動導航能力的藥物載體平台，有望為神經退化性疾病治療開啟全新可能，研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊「Journal of Nanobiotechnology」刊登。

國內巴金森病盛行率隨年齡增加，且發病率逐年攀升，好發65歲以上，早期發現並治療可盡量維持生活品質。周德陽表示，巴金森病治療以多巴胺促效劑為主，搭配復健改善功能，但對部分患者效果有限。藥物控制不佳患者，可考慮深腦刺激術（DBS）等手術治療，治療重點在控制症狀、提升生活品質，並透過新藥與技術延緩併發症。

周德陽表示，約98%的藥物因無法有效穿透血腦屏障，導致對巴金森氏症治療效果受限，成為神經醫學發展的重大瓶頸，中醫大附醫將「外泌體藥物載體技術」應用於實體腫瘤後，再延伸至中樞神經系統（CNS）領域，並成功成功開發出「αDAT-EV 腦部導航外泌體平台」。

此外，周德陽表示，團隊透過基因工程技術，在外泌體膜表面修飾可辨識多巴胺轉運體（DAT）的抗體片段，成功打造具備「主動導航」功能的 αDAT-EVs，成為可攜帶藥物主動穿透血腦屏障（BBB），並導向巴金森氏症（PD）相關受損神經區域，是全球首個主動導航能力的藥物載體平台。

中醫大附醫研究團隊攜手長聖生技、聖展生技，開發出具主動導航能力的「「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，能有效攜帶藥物主動穿透血腦屏障，並導向巴金森氏症相關受損神經區域。周德陽說，這項研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊「Journal of Nanobiotechnology」刊登。

周德陽說，動物實驗結果顯示，此一系統可有效穿越血腦屏障，並主動辨識與聚集於腦部多巴胺神經元，達成精準遞送與治療效果，就像為藥物導入具導航能力的精準投送機制，導航薑黃素直達腦部，改善實驗動物的運動協調能力，並具有高通用性與可擴充性。

中研院院士林昭庚說，薑黃素具有抗氧化與抗發炎能力，可從源頭修復受損神經，並清除異常堆積的病理蛋白，但長年來卻因為薑黃素水溶性差、代謝快，且難以穿透血腦屏障，導致入腦濃度極低。