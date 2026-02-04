中醫大附醫與林增連基金會合作公益送暖（2） (圖)

社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導新北市土城地區一處公寓民宅，今天凌晨，傳出三大四小，一共七人一氧化碳中毒事件！初步瞭解，可能是家中熱水器設置在沒有通風的陽台，導致意外發生！好險7人送醫，沒生命危險。但離奇的是，前一天下午，家中11歲女童，離奇身亡！法醫相驗遺體，發現女童疑似也是一氧化中毒身亡！家人難掩悲傷情緒，來到殯儀館配合相驗，11歲女童離奇在家身亡，相驗後發現她口吐白沫、腹部腫脹，屍斑呈桃紅色，不排除是一氧化碳中毒！附近居民：「說要叫(女兒)起來吃午餐，那時候說送下來的時候在CPR，那個女生漂亮漂亮的乖乖的，還說有兩個小孩也送(醫院)，有人送上救護車，後面我就不知道了。」一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」。（圖／民視新聞）但沒想到，女童週一死亡，週二清晨，同一戶人家又出狀況。救護車緊急抵達民宅，凌晨四點多，消防接獲，新北市土城區這處公寓民宅，7人一氧化碳中毒事件！只是11歲女童才剛離世，怎麼時隔14個小時，全家一氧化碳中毒！女童姑姑：「可能是我們那個(屋內)太密閉了，太晚發現了。我們去醫院，然後醫院測出也是一樣是(一氧化碳)中毒。」還原事件時間軸，週一下午，11歲女童睡午覺時，媽媽叫不醒！緊急打電話叫救護車，沒想到送醫宣告不治！一家人當天忙著處理後事，比較晚回家，週二清晨，家中三大四小，開始身體不適！送醫後發現是一氧化碳中毒！消防到場檢測一氧化碳數值，37ppm，已經超標。原來家中熱水器，設置陽台，沒通風，導致無色無味的一氧化碳，瀰漫家中！一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」。（圖／民視新聞）法醫 高大成：「會比較遲鈍去感受到這個問題存在，真的一氧化碳漏出來的話，你還在睡覺穩死的，沒人會醒過來就會一直睡下去了，睡到不省人事，所以很危險。」一氧化碳導致全家中毒，11歲女童前一天身亡，會不會當時家中就開始瀰漫一氧化碳？詳細死因，還有待釐清。原文出處：一家七口「一氧化碳中毒」 14小時前11歲女童「離奇身亡」 更多民視新聞報導牙醫送紅包告別女員工！下秒竟「摘罩強吻」結局曝5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上勇消詹能傑今公祭 同袍泣不成聲：知道我們多想你嗎

