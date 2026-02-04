中醫大附醫與林增連基金會攜手為獨居長輩辦《情有獨鍾・為愛而唱》迎新年

歲末年終之際，中國醫藥大學附設醫院（下稱中醫大附醫）與林增連慈善基金會以音樂作為陪伴的起點，為獨居長輩送上溫暖的新年祝福。4日擴大規模舉辦「相信希望・相信愛」慈善音樂會《情有獨鍾・為愛而唱》，特別貼心安排接送服務，邀請平常較少走出家門的獨老及社區據點長輩一同參與，在美好旋律與溫暖的陪伴餐聚中，感受如同團圓般的溫暖氛圍。團隊更從長輩實際生活需求出發，準備生活物資送暖，並送上象徵平安祝福的新年紅包，讓關懷不僅止於活動當天，而能延續到日常生活，成為長期支持獨居長輩的一份力量。(見圖)

中醫大附醫自105年起迄今，攜手林增連慈善基金會舉辦多場「相信希望・相信愛」慈善音樂會，透過音樂陪伴獨居長輩，讓關懷成為日常。

中醫大附醫院長周德陽表示，音樂具有療癒人心、促進身心靈健康的力量，透過慈善音樂會，不僅讓獨居長輩感受到關懷，也讓參與的志工夥伴在付出中實踐利他精神，藉由音樂縮短人與人之間的距離。林增連慈善基金會董事長林嘉琪指出，善的力量需要持續累積，透過音樂與陪伴，讓愛走進社會需要被看見的角落，為長輩的人生旅程注入更多溫暖與希望。

音樂會活動在溫馨旋律中揭開序幕，由女高音楊令璿老師演唱〈夜來香〉，以及林增連慈善基金會董事長林嘉琪獻唱〈望春風〉，熟悉歌聲喚起長輩們往日的美好回憶。六甲村實業企業家洪士超也演奏拿手的薩克斯風樂曲，透過溫暖而熟悉的旋律，讓長輩在音樂中放鬆身心、感受陪伴，現場氣氛溫馨感人，長輩們臉上也洋溢開心且感動的笑容。