中醫大附醫與林增連基金會攜手送暖 伴百位獨居長輩團圓迎新年

【民眾網諸葛志一臺中報導】歲末年終，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會4日舉辦「相信希望・相信愛」慈善音樂會《情有獨鍾・為愛而唱》，邀請平時較少外出的獨居長輩與社區據點長者參與，並貼心安排接送與餐聚，在旋律與陪伴中感受如同團圓般的溫暖。現場亦準備生活物資與象徵平安的新年紅包，讓關懷延續至日常生活。

中醫大附醫院長周德陽表示，醫院多年來持續關懷獨居長輩，透過志工陪伴、生活衛教及家庭支持等服務，讓長輩感受到如同家人般的照顧與溫暖。近年也獲得多項公益與ESG獎項肯定，成為持續前行的重要動力。他指出，除了音樂會外，也安排台中導覽行程，期盼帶給長輩愉快而充實的一天。

廣告 廣告

《圖說》林增連慈善基金會董事長林嘉琪發放生活物資，關懷長輩。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，基金會成立是為紀念父親，也讓她深刻體會高齡者對陪伴與醫療照護的需求。社會上仍有許多年長者因各種因素必須獨居，年關將近時更容易感到被遺忘，此次攜手中醫大附醫及多家企業，從大台中各地接送長輩齊聚一堂，共進餐食、聆聽音樂，希望讓他們知道自己並不孤單。她也呼籲社會共同關心這群曾為家庭與下一代付出的長者，讓溫暖與善意持續循環。

音樂會在溫馨氛圍中展開，由女高音楊令璿演唱〈夜來香〉，林嘉琪獻唱〈望春風〉，企業家洪士超則以薩克斯風帶來熟悉旋律，喚起長輩美好回憶，現場洋溢感動與笑容。

中醫大附醫長期秉持「取之社會、用之社會」理念深耕公益，自103年起投入關懷獨居老人行動，結合醫療專業、企業志工與社會資源，服務範圍從台中市區延伸至石岡、和平及南投信義鄉，至今關懷服務人數已近502人，並榮獲「SNQ國家生技醫療品質—公益服務類銅獎」肯定。