中醫大附醫與林增連基金會攜手送暖 陪伴百位獨居長輩團圓迎新年

歲末年終之際，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會以音樂作為陪伴的起點，為獨居長輩送上溫暖的新年祝福。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

歲末年終之際，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會以音樂作為陪伴的起點，為獨居長輩送上溫暖的新年祝福。4日擴大規模舉辦「相信希望，相信愛」慈善音樂會《情有獨鍾，為愛而唱》，特別貼心安排接送服務，邀請平常較少走出家門的獨老及社區據點長輩一同參與，在美好旋律與溫暖的陪伴餐聚中，感受如同團圓般的溫暖氛圍。

中醫大附醫院長周德陽表示，音樂具有療癒人心、促進身心靈健康的力量，透過慈善音樂會，不僅讓獨居長輩感受到關懷，也讓參與的志工夥伴在付出中實踐利他精神，藉由音樂縮短人與人之間的距離。林增連慈善基金會董事長林嘉琪指出，善的力量需要持續累積，透過音樂與陪伴，讓愛走進社會需要被看見的角落，為長輩的人生旅程注入更多溫暖與希望。

中醫大附醫與林增連慈善基金會邀請平常較少走出家門的獨老及社區據點長輩一同參與，在美好旋律與溫暖的陪伴餐聚中，感受如同團圓般的溫暖氛圍。（記者陳金龍攝）.

音樂會活動在溫馨旋律中揭開序幕，由女高音楊令璿老師演唱〈夜來香〉，以及林增連慈善基金會董事長林嘉琪獻唱〈望春風〉，熟悉歌聲喚起長輩們往日的美好回憶。六甲村實業企業家洪士超也演奏拿手的薩克斯風樂曲，透過溫暖而熟悉的旋律，讓長輩在音樂中放鬆身心、感受陪伴，現場氣氛溫馨感人，長輩們臉上也洋溢開心且感動的笑容。

隨著台灣正式邁入高齡社會，獨居長輩人數逐年增加，長期缺乏陪伴與社交互動，容易影響身心健康。由中醫大附醫與林增連慈善基金會合作，響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台，不僅照顧台中市區的獨居長者，更擴及偏鄉區域。

如石岡區及和平區，服務區域最遠到南投縣信義鄉，十多年來投入關懷獨居老人行動，結合醫療專業、企業志工與社會資源，深入城市與偏鄉地區，用一次次的探訪、照護與陪伴，走進長輩的日常，也走進他們的心裡，至今關懷服務人數已近502人，並榮獲「SNQ 國家生技醫療品質—公益服務類銅獎」肯定。

這次活動亦由長聖生技、長佳智能、長穎科技、長聯科技、聖安生醫等體系衍生企業公益夥伴們共同協力完成，企業代表們陪同長輩用餐與交流，一起度過溫馨的一天；在這場年終音樂會中，中醫大附醫期盼透過實際行動分享這份心意，並期待社會一同看見，當關懷成為制度、陪伴成為日常，永續的力量便能在生活中持續累積。

團隊更從長輩實際生活需求出發，準備生活物資送暖，並送上象徵平安祝福的新年紅包，讓關懷不僅止於活動當天，而能延續到日常生活，成為長期支持獨居長輩的一份力量。