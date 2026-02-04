中醫大附醫與林增連基金會攜手送暖，陪伴百名獨長老圍爐迎新年。（圖：寇世菁攝）

春節在即，中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會，今天（4日）舉辦「相信希望・相信愛」慈善音樂會，更出動大批志工，將南投信義、和平山區、石岡等偏鄉近百名獨居長輩，接到台中圍爐。基金會董事長林嘉琪說，透過共餐和音樂，希望讓長輩知道他們不孤單，共善共好，溫暖過節。

中醫大附醫院長周德陽表示，秉持董事長蔡長海「取之社會、用之社會」的理念，長期深耕社會公益、關懷弱勢族群，落實企業社會責任。105年起迄今，攜手林增連慈善基金會舉辦多場「相信希望・相信愛」慈善音樂會，透過音樂陪伴獨居長輩。周德陽說，台灣邁入高齡社會，獨居長輩人數逐年增加，長期缺乏陪伴與社交互動，容易影響身心健康。中醫大附醫與林增連慈善基金會合作，103年起，響應台積電慈善基金會董事長張淑芬發起的「中部愛互聯」關懷獨居老人平台，不僅照顧台中石岡及和平山區的獨居長者，更擴及南投信義偏鄉部落，十多年來，結合醫療專業、企業志工與社會資源，深入城市與偏鄉，探訪、照護與陪伴，至今關懷服務人數達502人，榮獲「SNQ 國家生技醫療品質—公益服務類銅獎」肯定。

廣告 廣告

林增連慈善基金會董事長林嘉琪指出，自己媽媽93歲，深深了解年長者需要的是陪伴與關心，基金會和醫院一起照顧獨老，透過圍爐和音樂會，讓他們知道不是一個人過日子，希望創造共善，讓曾經辛苦為下一代打拼的老人們，溫暖過春節。

這場慈善音樂會，由女高音楊令璿老師演唱〈夜來香〉，林增連慈善基金會董事長林嘉琪獻唱〈望春風〉，熟悉歌聲喚起長輩們往日的美好回憶，六甲村實業企業家洪士超也演奏拿手的薩克斯風樂曲，長輩們聽著音樂，享用大餐，獲贈年節禮物，下午還參觀台中綠美圖，東海大學等，享受難得的旅遊。（寇世菁報導）