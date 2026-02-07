中醫大附醫音樂送暖 陪伴獨老團圓

中醫大附醫企業志工及衍生企業夥伴陪同長輩圍桌用餐、交流互動。

中醫大附醫院長周德陽(中)親手致贈新年紅包，象徵平安祝福，傳遞不間斷的關懷心意。

中醫大附醫院長周德陽（右五）與林增連慈善基金會董事長林嘉琪（右二）等貴賓與百位長輩齊聚合影，提前感受團圓迎新的溫暖。

親自為長輩繫上由同仁親手織出的圍巾，讓溫暖從一條圍巾開始，陪伴長輩迎接新的一年。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪(左)將準備好的生活物資送暖到長輩手中。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪獻唱〈望春風〉，熟悉歌聲喚起長輩們往日的美好回憶。

歲末年終團圓時刻，對於獨居長輩而言，陪伴卻是最珍貴的禮物。中國醫藥大學附設醫院與林增連慈善基金會舉辦「相信希望・相信愛」慈善音樂會，特別安排專車接送百位獨居長輩走出家門，在懷舊金曲與圍爐餐會的溫馨氛圍中，提前感受年節的喜氣與溫暖。

這場名為《情有獨鍾・為愛而唱》的音樂會，由女高音楊令璿演唱〈夜來香〉揭開序幕，林增連慈善基金會董事長林嘉琪更親自獻唱〈月亮代表我的心、望春風〉，熟悉的旋律讓台下長輩聽得如癡如醉。現場也安排了薩克斯風演奏，並由企業志工陪伴長輩用餐、話家常。主辦單位更貼心準備生活物資與新年紅包，讓這份關懷從心靈延伸到生活實質層面。

中醫大附醫院長周德陽表示，音樂具有療癒身心的力量，這不僅是一場音樂會，更是醫療專業與人文關懷的具體實踐。中醫大附醫自民國103年起響應「中部愛互聯」平台，結合醫療資源與社會愛心，服務範圍從台中市區延伸至南投信義鄉等偏鄉部落，服務近502位獨居長者。該項長期投入的計畫更曾榮獲「SNQ國家生技醫療品質獎」公益服務類銅獎肯定。周德陽強調，醫院不只是治療疾病的場所，更是一個溫暖的大家庭，舉辦這場活動就像是「老朋友的聚會」，期盼透過實際的陪伴與關懷，將這份溫暖從醫療體系延伸至社區，讓獨居長輩不再感到孤單。

來自南投信義鄉雙龍部落的幸女士，特別出席同樂。她感動地表示，與中國附醫團隊的緣分始於民國105年，多年來深刻感受到醫療團隊對部落長輩的重視與責任感。她開心地說：「他們對我們真的很好，很負責任！」看到現場這麼多人齊聚一堂為長輩慶祝，讓她覺得非常熱鬧且溫馨，這份長達近十年的情誼，早已超越醫病關係，更像是家人的陪伴。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，善的力量需要持續累積。透過與長聖生技等企業夥伴的合作，讓關懷不只是節慶的點綴，而是長期的制度化支持。

這場音樂會見證了企業社會責任的落實，也期盼藉此拋磚引玉，讓社會大眾看見獨居長輩的需求，讓愛與陪伴成為台灣社會最美的風景。