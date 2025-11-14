中醫大附醫45週年院慶，全場高唱生日快樂。（圖：中醫大附醫提供）

中國醫大附醫14日舉辦45週年院慶大會，表揚傑出主治醫師、住院醫師、資深員工、志工與企業志工，向同仁奉獻與努力致上最高敬意。 中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，以病人為中心，積極發展「特色醫療、尖端醫療、智慧醫療、生醫產業」，期許發展為更卓越優秀的世界一流大學及醫學中心。

中醫大附醫45週年院慶「榮耀45 攜手同心再創高峰」活動，現場人員齊聲高唱《生日快樂》，延續院慶喜悅，中醫大附醫定11月19日晚間在臺中國家歌劇院舉辦院慶音樂會，由全台唯一由醫療院所員工自組的交響樂團獻上動人樂章，以音樂傳遞人文關懷與幸福職場的精神。

中醫大暨醫療體系董事長蔡長海說，45年來，中醫大附醫「以病人為中心」，秉持「創新改變、追求卓越」的精神，從守護中台灣的健康堡壘，發展成為國際級高品質與高水準的醫學中心。近幾年，中醫大及醫療體系共同合作，積極發展「特色醫療、尖端醫療、智慧醫療、生醫產業」，累積豐富的成果。感謝所有同仁，也期勉繼續努力，以「培育人才、醫療品質、特色發展、員工福利」為發展目標，並以AI為核心，推動Smart University與Smart AI Hospital的發展，希望發展成為「更卓越優秀的世界一流大學及醫學中心」。

中醫大附醫院長周德陽則說，一年來在智慧醫療、臨床研究與國際合作方面，持續突破。以創新科技為基礎，推動人工智慧臨床應用、智慧病房與醫療影像系統整合，並成立跨領域團隊強化精準醫療與再生醫學研究，積極與國際頂尖學術機構接軌，共同開創醫學新紀元。

今年院慶同步頒發多項榮譽，包括表揚在臨床照護、教學研究等領域表現卓越的50名傑出醫師，以及636名資深員工，並向長年投入院內服務的志工及企業志工隊致敬。中國附醫於2016年成立全台首家由醫療院所立案的企業志工隊，在院長周德陽及行政副院長暨企業志工隊隊長楊麗慧帶領下，長期投入偏鄉照護、環境永續與弱勢關懷，無私奉獻，屢獲大獎肯定，包括「台灣永續行動獎」金獎殊榮。 展望未來，中醫大附醫表示，將持續推動以人為本的醫療照護，為台灣醫界再創高峰。（寇世菁報導）