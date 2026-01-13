中醫大附醫x長聖x聖展攜手發表 首創αDAT-EV腦部導航外泌體平台 薑黃素突破血腦屏障 精準治療巴金森氏症

中國醫藥大學附設醫院（以下簡稱中醫大附醫）院長周德陽所領導的研究團隊攜手長聖生技、聖展生技，再度於外泌體藥物遞送技術上取得重大突破。繼成功開發針對實體腫瘤之HLA-G 標靶外泌體平台後，進一步將外泌體藥物載體技術延伸至高技術門檻的中樞神經系統（CNS）領域，成功開發出全球首創具主動導航能力的「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，能有效攜帶藥物主動穿透血腦屏障（BBB），並導向巴金森氏症（PD）相關受損神經區域，為神經退化性疾病治療開啟全新可能。此項研究成果已獲國際生物奈米技術頂尖期刊《Journal of Nanobiotechnology》接受刊登。

αDAT-EV：全球首創具主動導航能力的腦部外泌體藥物載體平台

廣告 廣告

中醫大附醫周德陽院長指出，全球人口快速老化，巴金森氏症等神經退化性疾病盛行率逐年攀升，然而長期以來，約有98%的藥物因無法有效穿透血腦屏障，導致治療效果受限，成為神經醫學發展的重大瓶頸。中醫大附醫研究團隊與聖展生技透過基因工程技術，在外泌體膜表面修飾可辨識多巴胺轉運體（DAT）的抗體片段，成功打造具備「主動導航」功能的αDAT-EVs，能主動識別並鎖定腦部多巴胺神經元，猶如為藥物裝上GPS導航系統，有利於解決小分子藥物生物利用率低的問題。

奈米「藥引」古法新用，突破薑黃素入腦瓶頸

中研院林昭庚院士說明，「薑黃素（Curcumin）」素有『藥食同源』之美譽，在中醫理論中具『活血行氣、通經止痛』之效。現代醫學研究證實，其抗氧化與抗發炎能力，能從源頭修復受損神經，並清除異常堆積的病理蛋白。但長期以來在臨床應用上卻長年面臨『看得到、吃不到』的困境，因薑黃素水溶性差、代謝快，且難以穿透血腦屏障，導致入腦濃度極低。如今透過「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，宛如運用現代科技打造『奈米藥引』，成功導航薑黃素直達腦部，不僅體現了『古法新用』的智慧，更是中醫藥科學化的最佳典範。

多重細胞內修復機轉 驗證臨床轉譯潛力

聖展生技李明撰副總經理表示，研究團隊進一步以「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」攜帶天然物薑黃素到神經細胞，有機會做為奈米藥物載體，在細胞與動物實驗中，已觀察到其具有潛在治療的有效性：

靶向精準治療：

不僅增加藥物穿越血腦屏障，並富集於造成巴金森氏症的關鍵病灶區域，包括黑質與腹側被蓋區。 啟動修復機轉：

啟動細胞「自噬-溶小體」與「粒線體修復」機轉，清除致病的α-Synuclein蛋白異常堆積，緩解症狀。 3.促進免疫調節：

促使大腦中小膠質細胞（Microglia）由發炎型轉為修復型，顯示降低神經發炎反應。 改善運動功能：

巴金森氏症動物模型之運動協調能力明顯恢復，顯示具高度臨床轉譯潛力。

通用型外泌體藥物遞送平台 拓展中樞神經疾病應用版圖

「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」具有頗高的通用性與可擴充性，不僅能換上『彈頭』去殺死癌細胞，現在更有機會搭配裝載『有效成分』去修復腦神經細胞。平台的成功開發，為長期受限於血腦屏障的神經退化性疾病治療，提供嶄新的技術解方。未來可開發裝載小分子藥物、核酸藥物（mRNA）或蛋白質藥物，應用於阿茲海默症、腦中風等神經系統相關疾病，為神經醫學與精準醫療發展帶來更多可能。

長聖生技公司於 2025 年第四季宣布透過「股份轉換」方式，收購聖展生技 100% 股權，使聖展成為其全資子公司(股份轉換基準日：2026年1月13日)；長聖生技黃文良總經理表示，此次併購促成雙方技術平台與適應症領域的互補，將細胞治療技術推進到以再生醫療雙法管理的國際級醫藥產業；外泌體藥物遞送平台適應症針對神經退化性疾病，2026 年 1 月 1 日起，符合再生醫療雙法所定義之「危及生命或嚴重失能疾病」適應症範疇的再生醫療製劑，未來在完成第二期臨床並具備安全性與初步療效後，將可依法申請五年期附款臨時許可藥證，加速臨床成果商業化，為老齡化社會的健康照護，帶來更佳的治療選項。



圖/中國醫藥大學附設醫院院長周德陽所領導的研究團隊攜手長聖生技與聖展生技，共同發表全球首創具主動導航能力的「αDAT-EV 腦部導航外泌體平台」。（從左至右：聖展生技李明撰副總經理、中研院林昭庚院士、中醫大附醫周德陽院長）



圖/中醫大附醫周德陽院長說明，「αDAT-EV 腦部導航外泌體平台」透過基因工程技術，在外泌體膜表面修飾可辨識多巴胺轉運體（DAT）的抗體片段，使藥物如同裝上 GPS 導航系統，能主動鎖定腦部多巴胺神經元，有效突破血腦屏障限制，解決神經疾病藥物遞送的長期瓶頸。



圖/聖展生技李明撰副總經理展示「αDAT-EV 腦部導航外泌體平台」可促進藥物精準富集於黑質等關鍵病灶區域，啟動自噬與粒線體修復機轉，降低神經發炎反應，並明顯改善巴金森氏症動物模型之運動功能，展現高度臨床轉譯潛力。



​​​​​​​圖/中研院林昭庚院士說明，薑黃素（Curcumin）透過「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，宛如運用現代科技打造『奈米藥引』，成功導航薑黃素直達腦部，不僅體現了『古法新用』的智慧，更是中醫藥科學化的最佳典範。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為中醫大附醫x長聖x聖展攜手發表 首創αDAT-EV腦部導航外泌體平台 薑黃素突破血腦屏障 精準治療巴金森氏症