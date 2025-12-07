中醫大AI護理師「愛寶」亮相！專職講真話的醫療主權AI，明年初量產上路

瞄準護理人力缺口，中醫大附醫與長聯科技推出AI照護機器人「愛寶」，不讓它當純工具人，而是能分擔三成工作量的「照護夥伴」。第一代主攻病房導覽、衛教提醒、物品遞送等五大功能，強調以「講真話」支援臨床；第二代將升級為協助判讀影像的「代理人AI」。商業模式採不賣機體、改訂閱制，每台年費約50至80萬元，明年首季量產上路。

長聯科技董事長李友錚表示，台灣目前護理師缺口高達6至8萬人，人力流失已造成病房關閉、急診壅塞等連鎖效應。統計顯示，護理人員在醫院內一天平均要走2萬步，長期承受高度體力負荷與大量繁瑣雜務，單靠調薪難以真正改善困境，必須透過科技介入分擔非核心工作。

他提到，團隊拆解護理師24小時的工作內容發現，約有三成屬非專業、重複性高的環節，可由機器人協助完成。「不是取代護理師，而是讓醫護能把時間留給更重要的工作。」李友錚強調，AI機器人的定位是減輕負擔，而非取代人類照護所帶來的溫度。

為了讓醫護與病患更自然接納這位新「同事」，愛寶的外觀加入擬人設計，胸前還掛著宛如醫護名牌的識別證，會眨眼、會回應，拉近機器人與人的距離，不再只是冷冰冰的工具。中國醫藥大學附設醫院院長周德陽笑說：「以後要問護理團隊有幾位，愛寶也要算進去！」

五大功能聚焦照護，愛寶一代要成為臨床減壓新助力

李友錚強調，愛寶幾乎是貼著護理現場的痛點設計而成，從環境導覽、衛教諮詢，到物資遞送、遠距視訊與行政輔助等五大核心功能，目的就是替護理師承擔那些最耗時、但不需要專業判斷的工作，讓人力回到真正重要的照護上。

在對話能力上，愛寶搭載語音辨識（ASR）、自然語言理解（NLU）與生成式AI（LLM），反應速度已縮短到3至5秒，回覆約百字左右，語氣俐落、節奏接近真人，不拖泥帶水。底部則採AMR自主移動底盤，能在走廊、病房與門診等複雜動線中，自行導航、避障，好比病房間最靈活的「小幫手」。

就應用情境清楚可見，病患剛入住時，它會主動介紹環境、住院規範；進入照護階段後，常見的衛教提醒、飲食注意、術後照護等，都能即時回答。

護理站的檢體、餐盤、藥物往返，更交由愛寶的三個感應艙門接手，大幅減少護理師的往返腳程；醫師若不在病房，也能讓愛寶化身「移動視訊點」，協助遠距查看病況。日常的行政庶務也能分擔，讓護理師把專業時間留下來照顧真正需要的人。

護理站的檢體、餐盤、藥物往返，交由愛寶的三個感應艙門接手，減少護理師往返腳程。周彥妤攝

在互動體驗上，愛寶可透過語音即時對話，也能以腕帶掃描確認病患身分，設法降低科技使用門檻。考量部分高齡者對科技較陌生，院方安排護理人員在住院初期協助操作導覽，讓機器人更順利融入照護流程。

愛寶二代邁向代理人AI，串接認證醫療AI協助判讀影像

周德陽透露，愛寶的下一步將走向更貼近臨床需求的代理人AI。第二代機型可串接通過TFDA（台灣衛福部食藥署）或FDA（美國食品藥物管理局）認證的醫療AI演算法，具備真正的臨床輔助能力，如協助初步篩查腦部CT是否出血，或透過影像辨識體溫、血氧等生命徵象，並依設定時間主動巡房、將畫面與數據即時回傳至醫師與護理站。

他說，第二代的核心不只是「跑任務」，而是在醫護不在場時，先完成部分前置評估、紀錄或基本對話，使醫護接手後能更直接進入重點處置。也就是說，AI能成為醫護代理人，補上照護流程中的人力空窗，但絕非取代臨床專業。

「AI是助手，不是替代者。」周德陽強調，所有判讀皆在政府核可的演算法範圍內執行，最終臨床決策仍由醫師負責。

醫師「出考題」沒難倒，愛寶專職「講真話」

為了讓機器人在醫療場域中「講得出可信答案」，愛寶的知識來源並非來自網路搜尋，而是以中醫大體系上千名醫護累積的專業知識庫為基礎，目前內容超過5000筆醫療文本。周德陽表示，愛寶不是一般的語音機器，而是「讀過醫院教材的生成式AI」，能以真正的臨床語言回答問題。

經完整訓練後，愛寶的回應均依循醫療指引與實證資料；遇到欠缺證據支持的議題，也會清楚表示「證據不足」，而不是給討好式答案。他分享院內測試時的情況，骨科醫師曾刻意「出考題」，詢問一項缺乏實證的療法，愛寶便直接回覆「目前缺乏充分醫學證據」。

「能分辨何時應回答、何時需要再確認，在醫療現場尤其關鍵。」周德陽說，經過長期調校後，愛寶在常見問答的準確率已提升至約99%。更重要的是，它具備「知道自己不知道」的能力，當語意不明或資訊不足時，會先反問或澄清，再接續回答。

中醫大附醫院長周德陽（右）表示，愛寶不是一般語音機器，而是讀過醫院教材的生成式AI，能以真正的臨床語言回答問題，且均依醫療指引與實證資料。周彥妤攝

愛寶不賣機體，商模擬採「訂閱制」導入服務

在落地策略上，長聯科技從供應鏈與商業模式兩端布局。李友錚表示，首要方向是「供應鏈在地化」，考量國際貿易情勢的不確定，部分醫療器材在出口時，可能因原產地認定而產生限制或額外成本，因此愛寶大幅提高台灣製造比例。如主機板、通訊模組等關鍵零組件，都交由台灣供應鏈生產，既能提升自製率、降低外在風險，也讓未來拓展海外市場更具彈性。

第二項策略是導入「訂閱制」的機體出租模式。愛寶不採用一次買斷，而是以年度租用方式提供，每台每年約50至80萬元，涵蓋設備本體（即機體出租）、系統串接、教育訓練、維護與故障即時更換等完整服務。李友錚強調，「我們不是賣機器人，而是輸出一套系統服務。」

面對不同醫院的文化與用語差異，李友錚也強調，愛寶具備高度客製化能力，能依照院方衛教內容與習慣語氣調整。「台大的愛寶會說台大的話，中醫大的愛寶就會講中醫大的語言。」

三大產品線布局成形，2026第一季量產上線

展望後續發展，愛寶將依不同照護場域推出三大產品線，包括功能最完整的醫院版、強調巡房與基本照護的長照版，以及更輕量小型、鎖定跌倒偵測與安全監測需求的居家版。周德陽表示，居家版不需承載過多醫療知識庫，而是在家中充當陪伴型安全守門員。

他也表示，目前首批30台原型機，陸續在台中市老人復健綜合醫院（委託中醫大興建經營）、中醫大附醫，進行場域驗證。

團隊將依POC（概念驗證）流程與院所使用回饋最後調校，預計2026年初率先在兩院落地導入，2026年第一季正式量產。同時，部分原型機也將送往海外代理商市場測試，為未來跨國布局提前鋪路。