中醫婦科依「經帶胎產」辨證氣血 從經痛到備孕都能調





【NOW健康 林郁敏／台北報導】春天氣候變化大、現代人生活壓力高，不少女性在門診中經常抱怨經痛、月經前長痘痘、手腳冰冷或長期感覺疲倦。面對經痛、畏寒、長期疲憊甚至備孕受阻等困擾，麗馨中醫診所院長沈瑞斌醫師指出，婦科調理的關鍵在於全面觀照「經、帶、胎、產」四大面向，並掌握氣血盈虧的動態規律，透過專業的精準排寒、針灸疏通與皇室等級的膏方調理，能從根本改善器官微循環與功能，將「寒濕體質」轉化為溫潤的基礎，為女性全方位打造健康的好「孕」體質。

經期不適非單一原因 且手腳冰冷不等於虛寒



婦科症狀往往不是單一原因造成，中醫臨床看診時，會從體質、氣血運行與月經週期及生活型態整體評估，釐清寒熱虛實，才能讓調理真正發揮效果。核心在於讓身體回到平衡狀態，而非「止住症狀」，因此體質評估扮演重要的關鍵。



沈瑞斌醫師表示，痛經是臨床上常見的婦科困擾。有些患者屬於寒凝氣滯，寒氣影響子宮氣血運行，導致疼痛；也有些人則因情緒壓力或長期疲勞，使氣機運行不順，進而影響子宮收縮力，甚至與脾腎兩虛等體質有關。



至於經前容易長痘痘，沈瑞斌醫師解釋，這與月經週期中的陰陽消長有關。女性在排卵後進入高溫期，體內黃體素上升，就容易出現躁熱、皮脂分泌旺盛等現象，進而誘發痘痘生成。再加上現代女性因工作或壓力大，更容易在經前合併出現皮膚問題與情緒起伏。



手腳冰冷也是女性經痛常見症狀，但沈瑞斌醫師提醒，手腳冰冷不一定代表「虛寒體質」。部分患者是因「中氣不足」、氣血推動力不夠，導致末梢循環量偏低。中醫調理，除了適度溫補，也會視情況搭配促進氣血運行的藥物， 以理中湯溫暖脾胃，再配合當歸四逆等處方修復血管彈性。 讓血流量增加、血管彈性改善，才能真正讓身體暖起來，進而緩解經前的腹痛、胸脹、頭痛與疲憊。



中醫婦科依「經帶胎產」辨證氣血虛實 對症下藥



經前疲勞感同樣是女性常見困擾，沈瑞斌分析，經前處於高溫期，容易伴隨腹痛、胸脹、頭痛與疲憊；經後因為經血排出了，體內氣血暫時不足，也容易出現虛勞感。中醫所說的「氣」代表器官功能運作的動力，「血」則是身體的營養供應。婦科調理的核心，在於是否能讓子宮與卵巢獲得充足的氣血供應，必須從體質辨證開始，而非單純對症處理。



中醫在婦科診斷上，會依「經、帶、胎、產」不同階段，從月經、白帶、懷孕到生產，搭配個人體質差異，做出細緻區分。沈瑞斌醫師舉例，即使都是經痛，不同體質使用的藥物也截然不同，若是沒有分清楚寒熱虛實，治療的效果自然有限；若本身屬於腎虛體質，卻使用偏清熱的藥物，症狀也就難以改善。



現代社會晚婚晚育趨勢 女性35歲後受孕率顯著下降



隨著現代會晚婚、晚育趨勢，備孕問題逐漸成為門診常見主訴。沈瑞斌醫師解析，女性受孕率會隨年齡下降，35歲之後下降幅度更為明顯，即使生活作息看似正常，仍可能因身體機能逐漸失衡而影響受孕。



中醫在備孕上的協助，並非只關注是否排卵，而是整體評估子宮與卵巢功能、以及長期累積的疲勞、壓力與作息狀態，目標在於讓身體回到相對平穩狀態，也就能提高自然受孕的機率。





▲女性年齡與受孕機率的關係。（資料來源／沈瑞斌醫師口述；圖／NOW健康製作）



中醫膏方精準調理氣血 修復身體功能養顏又助孕



沈瑞斌醫師進一步說明，中醫在臨床上使用對症膏方，除了調理體質，也有助於身體功能修復。以拱辰丹為例，相關研究顯示，其成分在中樞神經與肝功能修復方面具有潛在助益，並可能與抗疲勞、延緩老化有關。



至於瓊玉膏，屬於傳統膏方的一種，早期多用於虛勞體質的長期調養。沈瑞斌醫師說，臨床上會依女性體質，加入「養精種玉湯」的調理概念，搭配阿膠等補養藥材，目的是協助養氣血、改善虛弱體質，讓子宮與卵巢功能逐步穩定。



根據沈瑞斌醫師臨床觀察，部分女性因氣血虛弱導致月經不順或受孕困難，經過一段時間的膏方調理後，氣血條件改善，月經週期與身體狀態也隨之調整，顯示從根本補養，對婦科與備孕族群具有實際助益。



臨床上常見女性患者僅針對「經痛」或「不舒服」加以描述，卻忽略經血變化與週期細節。沈瑞斌醫師強調，女性朋友若能更了解自身身體變化，進一步與醫師充分溝通，方能讓調理更貼近實際需求。建議女性在就診前，應主動觀察自身月經狀況，包括月經的性狀、顏色、量多或量少，以及週期是否規律，醫師才能更精準判斷寒熱虛實體質，對症加以治療。



