中醫師全聯會官田慈聖宮參拜

中醫師公會全國聯合會兩位名譽理事長林永豐、詹永兆及新任理事長蘇守毅，九日率多個縣市公會理事長前往參拜開台神農大帝祖廟─官田慈聖宮神農大帝，虔誠祈求台灣中醫藥蓬勃發展、醫道昌明、造福百姓，並期盼凝聚全國中醫界力量，共同推動中醫藥制度精進與醫療品質提升。

官田慈聖宮為台灣歷史最悠久的神農大帝廟宇之一，由明鄭陳永華諮議參軍於一六六二年所創建，在中醫信仰與醫藥文化傳承上具有深厚歷史意義。

三位中醫師公會全國聯合會的領頭人偕同中、南部十四縣市理事長，由台南市中醫師公會理事長陳俊銘暨理監事團隊一行六十多人陪同到官田慈聖宮謁祖。

蘇守毅表示，中醫師公會全聯會一向秉持「守護台灣人民健康、提升中醫藥價值」為核心理念，致力推動中醫藥現代化與制度化發展，讓中醫成為提升台灣醫療韌性與全民健康的重要支柱。

他強調，「推動中醫藥制度精進、強化中醫基層能量，是我們責無旁貸的使命；促進醫療品質提升與中醫師專業發展，則是全聯會持續努力的方向。」

面對氣候變遷、高齡化與疫情挑戰，蘇守毅表示，全聯會將積極推動中醫照護網絡建構、人才培育、臨床研究與長照體系中醫介入等工作，並深化跨界合作與國際交流，推動中醫與現代醫學共同進步。