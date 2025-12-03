中醫師大推「清蓮藕湯」！高血壓、腰痠背痛、中風後遺症都能改善

你有高血壓、腰痠背痛，甚至中風後遺症嗎？中醫師吳建勳推薦喝「清蓮藕湯」，能活血化瘀、修復組織，喝上2個月以上，很多頑固毛病都能逐漸改善。

蓮藕能活血化瘀、修復組織

根據《本草綱目》的記載，「夫藕生於卑汙，而潔白自若生於嫩而發為莖、葉、花、實，又復生芽，以續生生之脈。四時可食，令人心歡，可謂靈根矣。」

中醫師吳建勳指出，蓮藕性涼、味甘，熟品性溫。即蓮藕生用，能清熱生津、涼血止血，如用在流鼻血、吐血、拉血、血崩等；煮熟用則可補益脾胃、益血生肌，如血脈的清理與修復。換句話說，蓮藕對血液系統及跟血有關的毛病，都有非常好的作用。

每天喝清蓮藕湯 搞定頑固小毛病

吳建勳提供一道「清蓮藕湯」，只要把蓮藕洗淨、切小塊，什麼都不加，加水煮湯即可，特別適合細細小小的腰痠背痛，好像一直好不了的小問題，但一直解決不到那個地方的毛病。

吳建勳說明，蓮藕有清血管、修復組織的功能，而且從頭到腳只要有塞住的地方它都能通，所以有人稱它為「血管的清道夫」。

重點是要每天吃2碗，早晚各1碗，要吃到一陣子，最好要2個月以上，才能清到搞不好的頑固毛病，包括：中風、手術、運動傷害等出現的後遺症，都可用蓮藕來逐漸改善。

吳建勳分享，有一位好朋友，她的媽媽有天突然中風，還好沒有傷及重要部位，但後續行動變得較為遲緩不便，雖經過治療，但沒有明顯改變，建議她給她的母親每天吃清蓮藕湯，過了幾個星期，她說活動力變得越來越好了。

吳建勳也分享，他的太太血壓不太穩定，忽高忽低，人較發福，又喜歡美食，只要一吃多了，就會腰痠背痛加血壓高，搞得身體不舒服，這時候她就會趕緊到市場買阿婆自己種的蓮藕，因為自己種的蓮藕比較乾淨，給你的時候還沾滿了泥土，不會像有的蓮藕太乾淨太漂亮好似有泡什麼化學藥劑，讓人不安心購買與食用，就這樣大口大口的吃上清蓮藕湯幾天，身體就舒服了。

蓮藕湯別加排骨

民間的習慣常是用蓮藕來燉小排骨。吳建勳認為，這雖然是比較好吃，又可大快朵頤啃骨頭，但不免會抵消蓮藕活血化瘀的好功效，蓮藕排骨湯不如單用蓮藕煮清湯，來得有用，不會麻煩上身。

另外，小吃店常會販賣醋蓮藕冷盤，醋也有化瘀功效，但有些人吃不慣，吃了反而會不舒服，最保險還是吃清蓮藕湯。

◎ 本文摘自／《養腰活腿，身體就輕鬆：關鍵穴位、飲食、運動，有效改善36種痠痛的中醫自療書》吳建勳 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

