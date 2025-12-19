中醫師大推「色」男友！揭4大優點吸網讚：要給對象看

生活中心／王靖慈報導

網紅中醫師黛比近日在IG發布一部短影片，男性的性需求其實代表身心的健康。甚至表示「挑男朋友一定要找夠色的」，性慾適中代表體內荷爾蒙平衡且壓力指數正常，這樣的人情緒管理通常較佳。而影片一出後，也立刻吸引網友們的討論，甚至許多男性網友笑稱：「講的非常好」、「反正我是信了」。













中醫師曝交男朋友「一定要找夠色的」！揭4大優點吸網狂讚：反正我是信了

黛比表示有性慾的男生，情緒會比較穩定。（圖／翻攝自「debbyhu14」IG）

黛比醫師16日在IG放出一段28秒的短影片，她在影片中表示：「挑男朋友一定要找夠色的，有性慾才對，因為有性慾賀爾蒙、身體壓力都在正常範圍，情緒會比較穩定，就比較不會對你亂發脾氣。」她稱有性慾的人，代表他「腎氣足、精神好」，還稱這類男生做事情也比較主動，比較願意付出，甚至血液循環會比較好，氣也比較充足，比較陽光、積極樂觀。與這樣的對象相處起來，關係會更輕鬆、自在。因此她也強調，男生對另一半「好色」不一定是壞事，反而可能代表身心健康穩定，並且對伴侶仍具吸引力與愛意，「想好好愛你」才會有慾望。

廣告 廣告

中醫師曝交男朋友「一定要找夠色的」！揭4大優點吸網狂讚：反正我是信了

影片引發許多網友熱議。（圖／翻攝自「debbyhu14」IG）

影片一出後，就有廣大男性網友留言：「講的非常好」、「謝謝妳，太有說服力了，我要給我的對象看」、「反正我是信了」、「我同意呀」、「欸這是真的」，不過也有網友一開始誤以為是「夠了、夠多、超出臨界值」，但黛比醫生指的「夠色」定義是「足夠、夠用」，也讓黛比醫生表示：「是！太超過是有問題的，也可以看中醫」。





原文出處：中醫師曝交男朋友「一定要找夠色的」！揭4大優點吸網狂讚：反正我是信了

更多民視新聞報導

北市1醫院「3福利」羨煞同業！爽領6個月年終＋2萬

他曝台東自助餐雞腿「1支100元」！內行反揭1真相

營養師「6大健康熱飲」清單曝！出門、居家全攻略

