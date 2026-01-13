中醫師、營養師雙證照醫曝蔡依林青春密碼 萬人前證實有效

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

上班族快看！中醫師、營養師雙證照書朱益智中醫師破解蔡依林青春密碼，蔡依林在萬人前以最佳狀態演出證實有效。（圖／凌時差提供）

蔡依林《PLEASURE愉悅演唱會》，已經結束一個多禮拜了。但是內容與她怎樣維持最美狀態的話題，依然在娛樂圈跟養生圈發效、「很多人走不出來」。擁有中醫師、營養師雙證照的朱益智中醫師分析，蔡依林不碰味精、想快樂能分泌多巴鞍的事、按摩與吃海鮮。真的有助健康、從身心靈三方面讓自己保持絕佳狀態。

上班族快看！中醫師、營養師雙證照書朱益智中醫師破解蔡依林青春密碼，蔡依林在萬人前以最佳狀態演出證實有效。（圖／凌時差提供）

同時吃進鹽和味精鈉含量過高 因而許多人餐後會口乾舌燥

朱益智中醫師表示，味精已被證實本身是安全的調味品，正常使用下並不會致病。現代味精多以發酵技術製成，屬於天然胺基酸麩胺酸的鈉鹽，成分單純，與天然食物中的麩胺酸結構相同。



一般料理使用味精時，常與食鹽併用，若同時攝取，容易導致鈉含量過高，造成餐後口乾舌燥。實際上，味精的鈉含量僅為食鹽的三分之一。



過去常被提及的「中國餐館症候群」，如頭痛、心悸、臉紅、口乾等症狀，已被科學研究證實與味精並無直接關聯，真正原因多來自鈉攝取過量、酒精或個人體質差異。不過，仍有極少數人因體質因素，食用味精後數小時內出現頭痛、噁心、心跳加快等不耐反應（MSG Symptom Complex），此類族群應避免攝食。



中醫認為鹹味入腎，腎屬水，但「物極必反」，過鹹反而助火升發，內含火熱之性。因此推測，蔡依林演唱會期間真正避免的，並非單指味精，而是調味過重的飲食，以免胃火旺盛導致口渴。

中醫建議晚上11點前入睡 讓膽經和肝經在23點～3點能正常運作

朱益智中醫師指出，演唱會唱到22：30，對平時21：30就寢的蔡依林而言，已屬熬夜。研究顯示，一天僅睡4小時，免疫細胞中的自然殺手細胞活性可能下降約70%，影響身體防禦力；若連續3天睡眠不足，血中促發炎蛋白質上升，心血管疾病風險增加。



中醫特別重視睡眠時間點，建議晚上11點前入睡，讓膽經與肝經在23點至3點進行排毒與修復。若行程無法避免熬夜，也應儘量在凌晨1點前就寢，爭取身體修復的黃金時段，降低負面影響。



按摩真的有用 活絡氣血、促進新陳代謝、排除毒素、放鬆肌肉

朱益智中醫師表示，演唱會結束後，蔡依林會預約按摩作為修復方式。臉部按摩可活絡氣血、促進新陳代謝、放鬆肌肉，改善暗沉、水腫、細紋與鬆弛。全身按摩透過經絡疏理，對應臟腑產生間接調理效果，使氣血通暢，由內而外恢復肌肉、筋膜與肌膚彈性。特別是手足陽明經，以及曲池、合谷、足三里等穴位，能調理氣血、改善氣色，並有助免疫機能調節。

上班族快看！中醫師、營養師雙證照書朱益智中醫師破解蔡依林青春密碼，蔡依林在萬人前以最佳狀態演出證實有效。（圖／凌時差提供）

吃海鮮有助維持爆發力 富含能提供能量、促進肌肉修復的蛋白質

朱益智中醫師指出，海鮮富含蛋白質、Omega-3脂肪酸、鋅與肌酸，有助能量供應與肌肉修復。魚類提供維生素D與Omega-3，幫助肌肉合成、抗發炎並維持肌耐力。



蝦子含鋅，有助合成睪固酮、提升體能與活力；肌酸則能幫助肌肉快速生成能量ATP（三磷酸腺苷），作為身體立刻可用的能量來源。蝦子中的牛磺酸可促進能量代謝、強化心肌、改善循環；海鮮與魚類富含的支鏈胺基酸（BCAA），能直接在肌肉中產生能量，延緩疲勞。



中醫觀點認為，多數魚類性味甘溫或甘平，具有暖胃補氣作用。脾胃主肌肉與四肢，脾胃功能良好，氣血才能溫煦四肢，使肌肉維持良好「暖機」狀態。

熬夜之後該怎麼補救？朱益智中醫師曝光4招跟蔡依林一樣美

蔡依林連唱三天、熬夜三天後，朱益智中醫師建議從飲食、作息與修復同步調整：

1.清淡均衡飲食

以原型食物為主，補充優質蛋白質、蛋豆魚肉類與多色蔬果，搭配充足水分。可補充維生素B群協助能量代謝，維生素C則具抗氧化、抗發炎與提升免疫力作用。



2.午時小睡

中午11點至下午1點短暫小睡或閉目養神，有助養心氣、生陰精，彌補熬夜造成的腎陰不足，減少煩躁。



3.滋陰潤燥（中醫觀點）

百合、山藥、秋葵、蓮藕、木耳可緩解上火；蓮子小米粥能安神和胃；菊花枸杞決明子茶可養肝腎、清肝瀉熱、明目。



4.睡前溫和伸展拉筋10分鐘

有助放鬆肌肉、活化副交感神經、改善循環，提升深層睡眠品質。

上班族快看！中醫師、營養師雙證照書朱益智中醫師破解蔡依林青春密碼，蔡依林在萬人前以最佳狀態演出證實有效。（圖／凌時差提供）

上班族快看！中醫師、營養師雙證照書朱益智中醫師破解蔡依林青春密碼，蔡依林在萬人前以最佳狀態演出證實有效。（圖／朱益智中醫師提供）

