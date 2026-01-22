中醫推「子午流注」飲食！早餐養胃、午餐養心、晚餐養腎

迪化馬光中醫診所醫師魏士晉表示，古人留下的「子午流注」理論認為人體經絡運行有固定規律。2017年有學者利用分子生物學方式研究小鼠感光細胞，發現生物體內都有調控生理功能的時鐘，和中醫學的子午流注不謀而合。

魏士晉表示，根據氣血循環概念，早餐宜養胃，建議類似低GI飲食型態。（圖／馬光中醫）

魏士晉指出，根據子午流注時辰，每日建議六點半起床，此時氣血循環至大腸經，需要喝杯300毫升溫水把腸胃喚醒，提醒腸胃起床蠕動，將廢物排除。之後在早上七點到八點之間進食早餐，氣血循環至足陽明胃經，即整個消化系統循環旺盛之時，食物進入胃進行消化，提供人體一天所需能量，讓人的代謝變好，氣色越來越好。

魏士晉表示，根據氣血循環概念，早餐宜養胃，建議類似低GI飲食型態。避免麵包、饅頭等發酵過的東西，避免影響腸胃機能。肉類部分以原形食物為主，避免火腿、培根、薯餅等加工食品。建議攝取燕麥、糙米、五穀米等五穀雜糧，雞蛋、豆腐、雞胸肉、魚肉等，菠菜、花椰菜、地瓜葉、香菇等蔬菜，小蕃茄、蘋果、芭樂、櫻桃等水果，以及低脂鮮奶、椰果、堅果類。穴位按摩建議手三里、合谷穴，每天按摩一到兩分鐘。

魏士晉指出，午餐建議時間落在中午十二點半以後，午時心經氣血循環旺盛，才能讓身體機能維持好的狀態。（圖／馬光中醫）

魏士晉指出，午餐建議時間落在中午十二點半以後，午時心經氣血循環旺盛，心好比人體的電池，需要有電量提供，才能讓身體機能維持好的狀態。一點以後則循環至小腸經，能夠分清泌濁，使清氣上生、濁氣下降，讓下午工作可以維持，不會有混混沌沌的感覺。午餐時間因經絡循環至心經與小腸經，中醫云「心與小腸相表裏」，故午餐宜養心。

魏士晉表示，心就好比一台車子之中最重要的零件「引擎」，引擎要好好的保護，適度的給予潤滑，不可以過度的刺激以免過熱;「心」也是一樣的，需要適度的給予能量，不宜過於辛辣、過於油膩的東西，避免人體這顆引擎過熱而抗議。午餐應避免牛肉、羊肉、韭菜、辣椒、九層塔、荔枝、榴槤、櫻桃、龍眼、燒烤、濃湯等食物。建議穴位按摩內關穴，每天按摩一到兩分鐘。

魏士晉指出，晚餐時間建議在傍晚六點，此時氣血循環至腎經。（圖／馬光中醫）

魏士晉指出，晚餐時間建議在傍晚六點，此時氣血循環至腎經。中醫的腎除了腎臟之外，還包含了周邊的生殖系統、內分泌和腦神經等。「內經云:腎在體為骨。」此時進食給予腎能量，可以強筋健骨，減緩骨頭的退化，還可以使人穩定情緒，恢復身心。

晚餐宜養腎，選擇上避免過於生冷或過度加工的食物。可以多補充些黑色食材，如黑紫米、黑豆、黑木耳、腰果類食物。也可以喝杯黑豆杜仲茶來養腎，以杜仲15克、炒黑豆10克、黑糖3克，約1500毫升水量煮約10至15分鐘即可當茶飲用。建議穴位按摩湧泉穴、三陰交，每天按摩一到兩分鐘。

