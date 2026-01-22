中醫推「降糖聖品」！這樣吃護血管、防肥胖 3類人別碰
山藥不只是餐桌上的清淡食材，更是歷代中醫推崇的藥食佳品。能補氣養陰、健脾益腎，還被證實有助穩定血糖、保護血管彈性，但有3類人千萬別碰。
山藥可降血糖
南京市中醫藥大學第三附屬醫院主任謝英彪指出，山藥自古便是治療糖尿病的藥食兩用佳品。山藥滋陰又能補氣，滑潤又能收澀，補肺益腎兼養脾胃，在滋補藥中為上品。藥理研究證實，山藥含有多種胺基酸，能有效降低血糖，改善血液循環。
謝英彪表示，山藥含有多種胺基酸、皂苷等成分，能預防心血管系統的脂肪沉積，保持血管的彈性，防止動脈硬化提早發生，減少皮下脂肪堆積，避免出現肥胖，還含有消化酶，能促進蛋白質和澱粉的分解。
降糖山藥料理
山藥雞湯
食肉飲湯，可補充氣力，緩解「三多一少」症狀。
食材
鮮山藥150克、雞（或鴨或豬排骨）、鹽、薑片適量。
作法
將山藥去皮洗淨，與雞（或鴨或豬排骨）等一同煨湯。
看更多：山藥番茄魚／荷爾蒙失調害你變胖！吃山藥和老薑穩定荷爾蒙
山藥豆腐絲
糖尿病患者宜常服，也可用於脾腎兩虛、小便頻多、遺精早洩、婦女帶下，建議每天1次，適量服食。
食材
鮮山藥150克，豆腐乾100克，鹽、香油各適量。
作法
將鮮山藥去皮洗淨，切絲，放沸水鍋中焯一下，撈出瀝水。
豆腐乾用溫水洗過，切絲。
將山藥絲、豆腐乾絲放入大碗內，加鹽、香油，拌勻即成。
看更多：蛤蜊山藥濃湯／減重也能喝濃湯！一喝體脂降、精神也變好
3種人別吃
謝英彪提醒，山藥不是人人適合吃，有實邪、濕熱及大便燥結者不宜食用，也不宜與鹼性食物或藥物混用。
◎ 本文摘自／《家庭常備中藥大補帖》謝英彪 著
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
