中醫揭密「睡前減光＋伸展通氣」排文明毒又瘦身

中醫師莊佳穎在慈濟人文展場舉辦講座

2026年台北國際書展進入第四天，慈濟傳播人文志業基金會安排的六場醫療講座陸續登場，首先邀請台中慈濟醫院中醫腫瘤科主任莊佳穎，分享新書《通氣血，排文明毒》。莊醫師針對現代人「健檢沒紅字，身體卻很不舒服」的亞健康狀態，提出精闢的轉化建議。

台中慈濟醫院中醫師莊佳穎講座高朋滿座

認真做事也要「認真修復」莊醫師觀察到現代人過於認真生活，卻忽略了休息。她感嘆道：「你認真做事不是錯，但是你也要認真地修復養生，你的身體才會用好的方式來回答你。」。如果生活節奏導致「氣機亂了」，就會形成與壓力長久拉鋸的「文明病」。她溫柔鼓勵民眾「你不是不自律，你也不是不認真，你只是走錯路而已」，只要找對方法就能重啟自癒力。

莊醫師針對現代人「健檢沒紅字，身體卻很不舒服」的亞健康狀態，提出精闢的轉化建議

揭露「文明毒」：為何35歲後肚子消不掉？現代人體內的毒素分為濕、熱、痰、瘀、毒五種。「濕」與「熱」來自長期吃冰、手搖飲(濕毒)或熬夜、炸物(熱毒)，讓身體持續發炎。「痰」與「瘀」跟飲食過於「甜、油」有關，會形成痰毒，這是也35歲後脂肪累積、出現「游泳圈」且難以瘦身的主因，久坐不動則會造成氣血循環受阻的「瘀」。當上述問題長期交織，最後會變成難以解開的「毒」，演變成癌症或自體免疫疾病。

莊佳穎中醫師談文明毒的解方

中醫治本之道：通、流、修莊醫師強調，養生的核心在於「中焦系統」(腸胃)。她建議疲勞虛弱時，應先喝熱湯、吃蔬菜，最後才吃蛋白質，讓腸胃先溫暖起來。面對文明毒，應遵循「通、流、修」方針，先排除毒素打通道路，讓氣血恢復流動，身體的自癒力自然會修復臟腑。

莊佳穎中醫師璵現場民眾合照

兩招日常排毒心法莊佳穎指出，情緒壓力累積對身體的傷害相當於「每天抽一包菸」。感覺極度疲勞時，不宜進行馬拉松等高強度運動，應改用拉筋與伸展來啟動副交感神經，幫助進入修復狀態並改善睡眠。睡前半小時到一小時將燈光調暗、避開藍光，有助調節自律神經。此外，除了補充益生菌，更要攝取「益生源」如紅棗、山藥、原形食物等，為腸道好菌提供充足食物。

這場講座中，莊佳穎醫師不僅傳授了中醫智慧，更提供了一套可實踐的文明病自救指南，引導民眾在忙碌的現代生活中，重新找回身體的平衡與健康。

手機掃描QRCode可以看到更多莊佳穎中醫師的影片

展場限定優惠：購書75折與抵用卷回饋為鼓勵閱讀，展區內各類智慧、醫療、童書及療癒型書籍全面75折。現場參與互動活動或講座，透過大愛之友LINE官方帳號登記與報名，還機會可獲得購書抵用卷：● 參加「法華心籤」遊戲：50元抵用卷。● 透過大愛之友報名繪本講座：100元抵用卷。● 透過大愛之友報名主題廣場或沙龍講座：150元抵用卷。

【2026台北國際書展－慈濟展位資訊】地點： 台北世界貿易中心展覽一館日期： 2月3日至2月8日時間： 每日上午10:00展開

【詳細資訊請查詢官網】書展網站https://daai.pse.is/8kxw98大愛之友LINE官方帳號https://daai.pse.is/8kxw67

撰文、攝影／大愛電視