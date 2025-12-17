中醫治療退化性關節炎：針灸、中藥雙管齊下緩解疼痛

退化性關節炎是最常見的關節炎，睿鳴堂中醫診所院長吳宛容中醫師表示盛行率隨著年齡的升高而遞增，女性比男性常見，關節脆弱和關節的負重是兩個最主要的致病因子，與年紀、性別、種族、基因、營養狀態、關節受傷史、關節力線不良校準、本體感覺缺乏和肥胖有關。此漸進性的關節退化疾病，關節內結構都會產生病理性的改變，包括透明關節軟骨的流失、軟骨下骨板增厚及硬化、關節周圍骨刺的增生、關節囊拉伸及橫跨關節的肌肉無力。而許多源頭都是關節因為缺乏一些保護機制而有所受傷。

好發部位

吳宛容中醫師說明所有關節都可能會產生退化性關節炎，最常見的關節是在一些負責負重的關節，和一些常使用的關節，例如膝關節、髖關節、脊椎和手關節。手部最常見發生的退化性關節炎的位置在遠端指間關節 、近端指間關節或是第一腕掌關節。發生在掌指關節的機率則較小。

症狀

1.慢性單一關節或是不對稱的關節疼痛，不會在休息或是夜間加重

2.晨間僵硬可能會發生，但通常小於30分鐘

3.關節的活動度減低，影響關節的功能，例如：髖關節內旋異常

4.關節的穩定度降低

5.關節發生形變，造成膝蓋外翻和內翻

6.主動或是被動活動時關節會有撚髮音

需排除的診斷

紅腫熱痛症狀出現時，需至西醫抽血及影像學檢查，以排除骨壞死、類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、結晶性關節炎。

中醫治療

吳宛容中醫稱退化性關節炎為「痹症」，常見病名包括「骨痹」、「歷節風」。由於風、寒、濕邪侵襲關節，導致氣血運行不暢，關節疼痛。年紀增長，年老腎虛、肝血不足，筋骨失養，骨節退化。久病入絡、瘀血阻滯，造成關節腫痛、變形。吳宛容中醫治療從體質及經絡下手，主要分成兩個方面：中藥及針灸，治療目的是緩解疼痛和減少因退化性關節炎造成的功能喪失，同時有助於減少止痛藥的使用。

退化性關節炎類型

1.風寒濕痹

症狀：關節痠痛、遇冷加劇、痛處固定

治療：祛風除濕、散寒止痛

2.濕熱痹

症狀：關節紅腫熱痛、遇熱更甚

治療：清熱利濕、通絡止痛

3.肝腎虛痹

症狀：久病關節變形、腰膝酸軟

治療：補肝腎、強筋骨

膝關節退化穴位

1.膝五針：鶴頂、犢鼻、陽陵泉、陰陵泉、足三里

2.遠處穴位：

大腿：伏兔、膝關

小腿：足三里、三陰交、懸鐘、太衝

手關節退化穴位

1.手掌：合谷、八邪、陽池、局部取穴

2.手臂：內外關、曲池、尺澤、曲澤

依體質搭配對應穴位，針灸同時可搭配艾灸，促進經絡循環

生活保健：

1.過重者宜減重

2.減輕疼痛關節的負重

3.訓練核心肌群，及關節對位之等長運動

4.熱敷、紅外線、泡澡有助於關節循環

5.建立正確站姿、坐姿、睡姿

6.不久坐、久躺臥

7.避免寒涼生冷、濕氣重的食物，如冰飲、生菜沙拉、水果



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為中醫治療退化性關節炎：針灸、中藥雙管齊下緩解疼痛