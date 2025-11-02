中醫治頭痛這樣按最有效！醫師傳授頭皮針與5大舒壓穴位，快速緩解頭痛又助睡眠

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

頭痛在中醫是屬於「首風」、「腦風」、「頭風」的範疇，發生原因主要與體質及外受風寒有關，因為頭部「經脈受阻，不通而痛」，經脈是體內運行氣血的通道，受到阻塞無法通暢而引發頭痛，或是因為「經脈失養，不榮而痛」，當經脈氣血不足或外部損傷，而失去營養供應時，就會導致頭痛的發生。

中醫師莊可鈞表示，在中醫經典古籍《素問．風論》提到：「首風之狀，頭面多汗，惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內。」莊可鈞指出，這句話描述了頭痛的常見症狀，以風作為描述，是因為頭痛的病勢快速，而頭痛表現多為頭面多汗、怕風吹，劇烈頭痛到無法忍受，而不可外出。

頭皮針、按摩穴位，有助緩解頭痛

頭皮針也是治療頭痛的有效方法之一。根據研究證實，針灸可促進血清素、正腎上腺素及腦內啡分泌，對於治療頭痛有良好療效，且無顯著副作用。

莊可鈞表示，頭皮針是透過採取0.15～0.2毫米的極細毫針，直接在頭皮的穴位針刺，進行超微頭皮針灸頭痛治療，即可暢通瘀阻經脈、活血通絡，有效緩解頭痛，且安全有效又不痛，同時改善失眠、壓力緊繃等不適症狀。常見頭皮針穴位，例如：百會穴、神庭穴、四神聰穴、頭維穴、攢竹穴、風池穴。

莊可鈞也說，臨床上，在某些急性頭痛的情況下，針灸更能達到立竿見影的療效，像是經常性的頭痛，可考慮以埋耳針的方式，於耳朵的穴位上使用耳針或磁珠，讓患者於日常生活中自行按壓，在平日對抗頭痛上也有不錯的效果。除了頭皮針治療外，平時可以自我按摩穴位，幫助舒緩頭痛，提供5個常用穴位：

1.風池穴

風池穴屬足少陽膽經、與陽維脈交會，陽維脈統全身之陽，陽氣衛表，可緩解頭痛與頭暈、舒緩頸部僵硬、減輕眼部疲勞、改善睡眠品質。

位置：位於頭部後枕部的枕骨之下，胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷處。

按摩方式：先將雙手大拇指各自放到頸部風池穴，其餘四指輕拂頭部，大拇指由輕到重輕按風池穴，約按摩20～30次。

2.太陽穴

太陽穴雖然不屬於十四經脈中的任何一條，但與足少陽膽經和手少陽三焦經有密切的關聯，位置特殊，能有效疏通局部經絡、調和氣血，對於頭痛、感冒、眼壓高、近視，都有良好的緩解效果。

位置：前額兩側，外眼角和眉梢中間、往外延伸的凹陷處。

按摩方式：用拇指或食指指腹，小幅度旋轉畫圈揉動，約按摩20～30次。

3.百會穴

百會穴屬於督脈，而督脈被稱為「陽脈之海」，掌管全身的陽氣，可以調整自律神經、改善頭痛、幫助入睡、改善更年期症狀，並可預防中風。

位置：位於頭頂正中央，從兩耳到頭頂畫一條線，再從兩眉中央往頭頂畫一條線，兩條線的交接點就是百會穴。

按摩方式：用拇指在穴位上，慢慢向下按壓，小幅度旋轉畫圈揉動，約按摩20～30次

4.聽宮穴

聽宮穴屬於手少陽三焦經，三焦經在經絡系統中負責調節體內的水液代謝，並與耳部有密切關係，具有疏風清熱、聰耳開竅、寧神止痛的作用。

位置：位於面部耳屏前，下頜骨髁狀突的後方，張口時呈凹陷處。

按摩方式：雙手半握拳，食指伸直，將食指指腹放在同側聽宮上，適當用力，左右各按揉約1分鐘。

5.印堂穴

印堂穴屬於經外奇穴，有安神定志、醒腦開竅、通鼻明目的作用，主治頭痛、頭暈、鼻塞、鼻炎、高血壓、失眠、神經衰弱等病症。

位置：印堂穴位於人體的面部，兩眉頭連線中點。

按摩方式：用大拇指，其餘四指半握拳，將大拇指放於印堂穴上，揉按50次。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）



