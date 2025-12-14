中醫疏肝化瘀 工程師緩解經痛

中醫師蕭以釧指出，女性常見的經痛體質有氣滯血瘀型、寒凝胞宮型、濕熱蘊結型、氣血虛弱等型態，需對症下藥。

（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

一名30多歲女性工程師因工作步調快、壓力大、久坐且不運動，每次月經前1週出現情緒起伏、焦慮、乳房脹痛等症狀，經期時更常痛到需服用止痛藥。經中醫辨證為肝鬱氣滯血瘀型，施以疏肝理氣、化瘀止痛的內服中藥調理，數週後經前不適已逐漸趨緩，經痛對生活與工作影響也減輕許多。

恩主公醫院中醫內婦兒科醫師蕭以釧表示，中醫在調理緩解痛經與經前症候群時，會根據體質採用中藥、針灸與艾灸等多元方式。在中藥部分，著重於調整整體臟腑功能，常以疏肝解鬱、活血化瘀、溫經散寒或補氣養血為主。

廣告 廣告

而針灸則常取三陰交、關元、中極、太衝等穴位，調節子宮及骨盆區域的循環、減少發炎物質釋放。艾灸則適用於下腹冷痛、手腳冰冷等偏向「寒凝型」的痛經者，以溫熱的方式散寒止痛。

蕭以釧指出，月經週期的穩定仰賴下視丘─腦下垂體─卵巢軸的調控，現代女性生活型態中壓力與焦慮、睡眠不足、久坐不動、飲食不當，正使痛經與經前症候群症狀日益普遍。

蕭以釧表示，中醫調理緩解痛經將月經不適歸納為不同的體質類型以對症下藥。常見的痛經體質與表現包括：

1.氣滯血瘀型：典型表現為經期腹部脹痛、乳房脹痛，經色紫暗並常伴有血塊。調理上以疏肝理氣、活血化瘀為主。

2.寒凝胞宮型：表現為小腹冷痛，遇溫敷則能緩解，經量少且色暗，常有手腳冰冷狀況。調理需溫經散寒、暖宮止痛。

3.濕熱蘊結型：腹痛呈現灼熱感，經量多而濃稠有血塊，且常伴隨陰道分泌物增加。調理上以清熱除濕為重點。

4.氣血虛弱型：表現為腹部隱隱作痛（喜按），經量少色淡，臉色或唇色蒼白，容易感到疲倦頭暈。調理則需補氣養血、益氣止痛。