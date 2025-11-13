中醫美顏針開啟美顏新浪潮！ 刺激循環、調肌塑顏抗老





【NOW健康 林郁敏／台北報導】在醫美技術日新月異的時代，越來越多民眾追求不動刀、不注射的自然回春方式。麗馨中醫診所院長沈瑞斌醫師指出，「美顏針」結合中醫經絡理論與現代解剖概念，透過比頭髮還細（約0.10至0.14毫米）的針具，刺激臉部肌肉、筋膜與韌帶。此療法能調節張力與血液循環，幫助皮膚恢復彈性與光澤，不僅能改善皺紋、臉型輪廓，對睡眠障礙、偏頭痛、顏面神經麻痺等問題也有助輔助改善。



中醫美顏針刺激血液循環與肌肉活性 淡化法令紋、改善臉型線條



沈瑞斌醫師解釋，美顏針的作用原理在於刺激血液循環與肌肉活性的恢復，針刺後血流量增加，肌肉支撐力改善，臉部輪廓自然緊緻，也讓法令紋、川字紋、魚尾紋等細紋隨之淡化。

患者最常關注的區域包括法令紋與臉型線條，透過連續療程的堆疊效應，可達到提拉與修飾臉型的效果。此外，臉部循環改善後，肌膚保濕度提升，乾燥與暗沉問題也會隨之緩解。



除了美容效益，美顏針也常應用於臨床治療。沈瑞斌醫師說明，許多顏面神經麻痺、眼瞼下垂、顳顎關節障礙或臉型不對稱的患者，也透過美顏針獲得改善。由於臉部有六條陽經循行，牽動身體氣血運行，因此不少患者在施針後意外發現附帶好處，像是腸胃脹氣減輕、水腫改善，甚至脂漏性皮膚炎等症狀也穩定下來。



一般而言，美顏針一次療程約半小時，沈瑞斌醫師因經驗豐富約15到20分鐘可完成施作。在施作頻率方面，建議初期每週施作一次，待效果累積至滿意狀態後，再調整為每月維持一次。年紀較長者可視情況延長療程；若有婚禮或宴會需求，也可密集施作。至於若為顏面神經麻痺的患者，則可能需每日治療以促進恢復，實際施針頻率依照個案情況不同。



美顏針可與中醫調理或西醫醫美並行 醫：可依個別需求搭配療程



沈瑞斌醫師也分享，美顏針能與中醫調理或西醫醫美並行，達到加乘效果。沈瑞斌醫師舉例，若患者膚況不佳，可配合食用瓊玉膏；需要抗衰老者可搭配拱辰丹；若伴隨睡眠不佳、月經失調或更年期問題，透過中藥調理同步進行，更能強化療效。



沈瑞斌醫師門診中，有許多做過西醫醫美的患者會再透過美顏針加速修復，像是有人割雙眼皮後兩個月仍腫脹不退，做兩、三次美顏針就消了；也有人打完音波或電波產生肌肉反應過度，或是因車禍外力撞擊而使面部凹陷，美顏針雖無法完整復原，但可協助肌肉回復張力，達到部分緩解。此外，若與注射填充等療程搭配，還能延長維持彈性支撐的時間。



美顏針需專業合格醫師操作！ 術後防曬、保濕、充足睡眠不可少



不過，沈瑞斌醫師提醒，美顏針仍需由具專業訓練的醫師操作，台灣顏面針灸醫學會目前設有嚴謹的考核制度，合格醫師名單皆可公開查詢。



施作美顏針後只需避免過度按壓或拉扯臉部肌肉，並持續做好防曬與保濕，即能讓肌膚維持最佳狀態。



最後，沈瑞斌醫師強調，美顏針針孔比毛孔還細，不影響日常保養上妝，抗老的關鍵仍在生活習慣，尤其是防曬、保濕、充足睡眠，一定要確實做到，才能維持良好的膚況。



# 首圖來源／Freepik



