中醫藥研究所拚升格 所長蘇奕彰：擬在嘉義設中草藥基地

嘉義大學25日產學共榮市集，「中草藥包」DIY吸引民眾體驗自製適用的中草藥包。（廖素慧攝）

國內知名科學中藥廠商25日到嘉義大學25日產學共榮市集擺攤，介紹中草藥妙用。（廖素慧攝）

嘉義市積極爭取衛福部國家中醫藥研究所來設立分所，研究所長蘇奕彰25日表示，疫情後中藥已被視為戰略物資，中醫藥研究所升格為「行政法人中醫研究院」設置條例正在行政院會中，未來希望有機會在嘉義設中草藥基地，串聯中彰投雲嘉南打造「中草藥生技廊道」。

嘉義大學25日舉辦「2025校務諮詢暨產學顧問大會」，校長林翰謙、國家中醫藥研究所長蘇奕彰及產官學研醫各界代表齊聚。（廖素慧攝）

嘉義大學25日在蘭潭校區舉辦「2025校務諮詢暨產學顧問大會」，有產、官、學、研各界代表齊聚一堂，師生發表生技、農業、食品科技、中草藥、教育、醫療及智慧科技等領域共30篇與產業合作研發的創新成果，22家產業市集攤位展示研發產品。

衛福部國家中醫藥研究所長蘇奕彰出席此活動，對媒體詢問有關嘉義市爭取國家中醫藥研究所來設立分院的進度，他表示，已提出國家中醫藥研究所改制為「行政法人國家中醫藥研究院」相關法案送至行政院會，希望今年或明年上半年能獲得行政院、立法院兩院核定。

蘇奕彰提到台灣有9成中草藥從中國大陸、東南亞、美洲等進口，COVID-19疫情造成「台灣新冠一號」掀起全球搶藥潮，中草藥需求增加3成，中草藥已被視為戰略物資，政府推動重要中草藥本土種植，並與越南、泰國等國家契作，許多立委也建議利用台灣休耕農地種植，以替代進口中藥。

蘇奕彰還說，俄烏戰爭使得中國大陸有的農地轉種糧食，中藥價格上漲，台灣將發展從原料到產品的優質「MIT（台灣製造）」中草藥產業鏈，以提升全球競爭力，衛福部正規畫串聯中彰投雲嘉南打造「中草藥生技廊道」，嘉義會是重要的中心。

