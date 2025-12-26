中醫觀點"不榮則痛" 養腸胃改善痠痛

現在人肩頸痠痛，已經成為家常便飯，引發原因除了姿勢不良，沒有適時伸展休息，花蓮慈院提出另一個可能，那就是腸道裡的菌叢失衡，這會導致全身發炎，包含肌肉痠痛。

久坐不動、低頭滑手機，肩頸背痛就找上門。花蓮慈院中醫師分享，原來痠痛並非都是姿勢不良造成，有可能是腸胃。花蓮慈院中醫教育中心主任 龔彥綸：「中醫在講疼痛的時候，有一個叫 不通則痛，就是筋絡筋膜緊繃 我會痛，另外一個說法叫做 不榮則痛，沒有辦法營養，就是我們剛講的，筋膜肌肉營養沒有能量，沒有血液 沒有這些水分，來濡養 它也會疼痛，所以這個部分，腸胃就占有非常大的，一個關鍵的角色。」

龔彥綸醫師解釋，腸胃吸收不好是會有連帶的影響。花蓮慈院中醫教育中心主任 龔彥綸：「我們的腸胃系統上面，黏膜上 其實會有一些免疫系統，那如果當這個腸胃的黏膜，受到破壞的時候，我們的有一些壞菌，或者是發炎物質，就會容易進到我們的血液系統裡，就會造成身體的慢性發炎，腸胃吸收好 我們氣血就會豐富，肌肉量足夠，我們才能穩定我們的關節，讓我們的疼痛可以減少。」

牽一髮而動全身，簡單的手三里穴按摩，緩解使用滑鼠、手機造成的手臂痠痛。花蓮慈院中醫教育中心主任 龔彥綸：「在我們的肘橫紋下兩吋，兩吋就是三根手指頭的橫幅，在我們肌肉最豐厚的地方，我們可以在這邊做一些揉按，通常會在這附近，不用拘泥在什麼點，找到哪邊最痠 就給它揉一揉，這條經絡 會通到我們肩背，通到我們頭上去。」

花蓮慈院復健科，也分享兩個生活化的伸展動作。花蓮慈院復健技術科物理治療師 廖宸誼：「頭先往側彎，然後頭再往左轉，然後就是側彎跟左轉，合在一起 所以就這樣，然後手再輕輕的地去拉，然後後側 就會覺得緊緊的，就是提肩胛肌有被伸展到。」

花蓮慈院復健技術科物理治療師 廖宸誼：「上斜方肌的話 就一樣頭往左側，那這次頭轉的方向是往右，就一樣會拉到後側的肌肉，就是一樣這樣 然後稍微拉一下，對 然後一次就可以拉，15到30秒 然後重複5次。」

醫師建議，面對慢性痠痛，尋求專業治療，顧好腸胃才能吸收營養，筋骨舒展才能遠離疼痛。

