中醫解析頭痛6大類型！風寒、肝火、氣血虛都有關 醫師教你辨證止痛與調理體質
文章也可以用聽的
頭痛在中醫是屬於「首風」、「腦風」、「頭風」的範疇，發生原因主要與體質及外受風寒有關，因為頭部「經脈受阻，不通而痛」，經脈是體內運行氣血的通道，受到阻塞無法通暢而引發頭痛，或是因為「經脈失養，不榮而痛」，當經脈氣血不足或外部損傷，而失去營養供應時，就會導致頭痛的發生。
中醫師莊可鈞表示，在中醫經典古籍《素問．風論》提到：「首風之狀，頭面多汗，惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內。」莊可鈞指出，這句話描述了頭痛的常見症狀，以風作為描述，是因為頭痛的病勢快速，而頭痛表現多為頭面多汗、怕風吹，劇烈頭痛到無法忍受，而不可外出。
中醫頭痛6類型，症狀不一樣
莊可鈞表示，中醫於頭痛的辨證及治療上，首先會將病因分為外邪所致及內在因素引起的頭痛，外邪所造成原因包含風、寒、濕、熱等，因寒者頭痛時伴惡風寒，因濕者頭痛如裹易感困重，因熱者頭痛而脹；而內在體質因素，則如氣虛、血虛、腎虛、肝陽、痰濁、血瘀等許多不同因素之虧虛或失調，也都會造成各種型式的頭痛。事實上，多數頭痛患者為許多病因合而引發，很少是單一的病因所造成。
中醫在臨床上根據患者體質及疼痛性質，常將頭痛分為6種類型，在頭痛發作時，中醫治療上會以止痛為主要目的，處方內服中藥及配合針灸治療，在緩解期則以調整患者的體質為主，從根本上解決引起頭痛的源頭。
1.風寒侵襲型
風寒侵襲型頭痛通常是由於受涼、淋雨、吹冷氣，或天氣突然轉冷而感冒或風寒邪氣侵入人體所引起，這類頭痛表現為頭部緊痛、疼痛蔓延至後枕及肩頸，同時伴隨著發冷、怕風、流鼻涕、鼻塞、肌肉酸痛等症狀。常用中藥處方有川芎茶調散、九味羌活湯、荊防敗毒散。
2.肝火上炎型
肝火上炎型頭痛是由於情志不暢、肝氣鬱結、肝火亢盛所引起，常見於情緒波動大、精神壓力大的人，頭痛表現通常為頭部抽痛、頭脹眩暈，還會伴隨急躁易怒、面紅目赤、心悸失眠、口乾口苦等症狀。常用中藥處方有龍膽瀉肝湯、天麻鉤藤飲、丹梔逍遙散。
3.痰濕內阻型
痰濕內阻型頭痛是由於脾失健運、濕濁內停、痰濕上蒙清陽所致，這類頭痛常見於肥胖、體虛、飲食不節制的人，頭痛表現為頭部沉重、頭暈，並且伴隨胸悶、胸腹脹滿、噁心、煩悶、舌苔厚膩、嘔吐痰涎、疲累、食慾不振等症狀。常用中藥處方有二陳湯、半夏白朮天麻湯、澤瀉湯、清氣化痰丸。
4.氣血虧虛型
氣血虧虛型頭痛是由於氣血不足，無法上達於頭部，導致頭部缺少滋養所引起的頭痛，這類頭痛常見於體虛、貧血、過度疲勞或長期病後的人，頭痛的表現通常是隱隱作痛、頭暈且纏綿多時、勞則加重，常會伴隨面色蒼白失眠多夢、心慌心悸、疲倦乏力等症狀。常用中藥處方有人參養榮湯、四物湯、歸脾湯、八珍湯、四君子湯。
5.氣滯血瘀型
氣滯血瘀型頭痛是由於氣機阻滯、血行不暢所致，常見於情志抑鬱、氣滯血瘀的人，這類頭痛通常表現為病勢快、疼痛或左或右，頭痛如刺痛，或連及眼、齒，呈陣發性搏動樣跳痛、刺痛、電擊般疼痛，常常伴隨胸脅脹痛或壓迫感、心煩易怒、坐臥不寧、噁心、嘔吐、口苦、厭食等症狀。常用中藥處方有通竅活血湯、血府逐瘀湯、川芎茶調散、丹參飲、桃紅四物湯。
6.腎虛型
腎虛型頭痛是由於腎精不足，無法上達於頭部所致，常見於體虛、過度疲勞、久病體弱或年長者，頭痛通常表現為頭痛隱隱作痛，合併腰膝酸軟、耳鳴少寐、記憶力下降、精神疲倦等症狀。常用的中藥處方有六味地黃丸、八味地黃丸、右歸丸、左歸丸、杞菊地黃丸。
另外，中醫對頭痛的常見分類上，也有因頭痛的部位不同，其所屬經絡不同而分。莊可鈞舉例，前額屬陽明頭痛，後腦屬太陽頭痛，兩側屬少陽頭痛，巔頂部位屬厥陰頭痛，因其歸經不同，於用藥上常會加入相應的引經藥，或加以調整。
（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·「這些姿勢」恐引發偏頭痛！醫示警 有五十肩、肩膀受過傷也可能是致病因
·你也中鏢了嗎？醫曝「這1種頭痛」多從後腦勺開始 止痛藥反而愈吃愈痛
其他人也在看
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 16 小時前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 1 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 18 小時前
比手抖更早出現！研究曝「1動作」變慢 8.8年後得巴金森氏症
巴金森氏症是神經退化疾病，一般會聯想到手抖的症狀，但醫師黃軒表示，德國最新研究發現，轉身這一動作若變慢，竟能提前8.8年預測預測巴金森氏症，可在轉患者明顯手抖前，就反映出神經系統異常，若能早期發現，有助於延緩疾病惡化。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
「上任2個月」石崇良大刀闊斧改革 醫界驚：同仁安全帶請繫緊！
衛福部長石崇良自上任至今近二個月，短短一個多月內推出多項醫療改革措施，包括假日急症中心（UCC）、到落實分級醫療，提高未經轉診至醫學中心的就醫費用，被醫界喻為少見的「行動派部長」。台灣基進秘書長及心臟血管外科醫師吳欣岱29日也發文表示，這些一口氣提出的議題讓人感到驚訝，並呼籲醫療同仁「安全帶請繫緊！」。中天新聞網 ・ 1 天前
糖尿病非絕症！ 醫建議3招積極控糖 生活也能與常人無異
台中49歲林姓男子，近來常感到口渴，體重也莫名減輕，就醫檢查才發現血糖高達600mg/dl，糖化血色素更是超過13%，確診糖尿病急性症狀住院治療，讓他相當沮喪；另一位52歲張姓女子，有糖尿病家族史，近日也檢查出糖化血色素、空腹血糖超標，擔心將與併發症為伍，所幸兩人經由飲食控制、規律運動與按時服藥，都自由時報 ・ 18 小時前
老菸槍久咳不癒！醫激推「1類食物」潤肺 抗癌又防老化
秋天「燥氣當令」，補充白色食材有助潤肺。中醫師余雅雯分享，一名老翁是老菸槍，飲食重口味又常喝酒，長期下來對喉嚨、肺部造成負擔，入秋後感冒就咳嗽咳不停，經過藥物調理外，他在醫師建議下，還多攝取「白色食材」，如山藥、蓮藕、白木耳等，喉嚨乾癢與痰濃問題明顯改善，其中的白木耳還能防止皮膚老化、延緩老年斑形成。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
不只坣娜！周海媚也因紅斑性狼瘡病逝 醫嘆無法治癒：別名不死癌症
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），今（29日）驚傳因紅斑性狼瘡復發，不幸於本月16日病逝，震驚外界。過去有「最美周芷若」之稱的港星周海媚，也是因紅斑性狼瘡病逝，醫師感嘆，紅斑性狼瘡目前患病原因不明，也無法治癒，有「不死癌症」封號。中時新聞網 ・ 1 天前
飲食清淡、不喝酒罹大腸癌！醫點日常3習慣惹禍：大家常忽略
癌症長年來是國人10大死因榜首，其中大腸癌因為早期沒有明顯徵狀，更容易讓人忽略。有報導就指出，雖然大眾大部分認為大腸癌的原因是飲食，但是有三個日常習慣恐也是養成大腸癌的警鐘，分別是久坐、早餐缺乏膳食纖維、經常憋便。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝⋯「9成患者1年內死亡」腹痛要注意 醫示警7大高風險族群
歌手坣娜（本名蔡宜樺）於16日因胰臟癌辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。坣娜約在2、3年前確診胰臟癌，病情惡化迅速。事實上，胰臟癌有「癌王」之稱，醫師提醒，高達85%的胰臟癌在初次診斷時就已無法開刀，而9成的患者會在一年之內會死亡。早期大部分都沒有症狀，腫瘤一般大到一定程度才會出現腹痛，甚至背痛，有7大族群是高風險，要特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
週日看急診改到這13處「省600元」 健保署公布地點！台大、長庚扮後援
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 為解決大醫院的急診壅塞問題，衛福部長石崇良拋出仿照日本開設「假日輕急症中心（UCC）」專看輕症病人，費用比直衝大醫院要便宜600元，預計11月2日正式在六都試行上路，健保署今（29）日公布13個UCC地點，且會由台大、長庚、成大等大醫院配合做為後援醫院。 健保署今正式公布「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC...匯流新聞網 ・ 1 天前