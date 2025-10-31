中醫解析頭痛6大類型！風寒、肝火、氣血虛都有關 醫師教你辨證止痛與調理體質

文章也可以用聽的

頭痛在中醫是屬於「首風」、「腦風」、「頭風」的範疇，發生原因主要與體質及外受風寒有關，因為頭部「經脈受阻，不通而痛」，經脈是體內運行氣血的通道，受到阻塞無法通暢而引發頭痛，或是因為「經脈失養，不榮而痛」，當經脈氣血不足或外部損傷，而失去營養供應時，就會導致頭痛的發生。

中醫師莊可鈞表示，在中醫經典古籍《素問．風論》提到：「首風之狀，頭面多汗，惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內。」莊可鈞指出，這句話描述了頭痛的常見症狀，以風作為描述，是因為頭痛的病勢快速，而頭痛表現多為頭面多汗、怕風吹，劇烈頭痛到無法忍受，而不可外出。

中醫頭痛6類型，症狀不一樣

莊可鈞表示，中醫於頭痛的辨證及治療上，首先會將病因分為外邪所致及內在因素引起的頭痛，外邪所造成原因包含風、寒、濕、熱等，因寒者頭痛時伴惡風寒，因濕者頭痛如裹易感困重，因熱者頭痛而脹；而內在體質因素，則如氣虛、血虛、腎虛、肝陽、痰濁、血瘀等許多不同因素之虧虛或失調，也都會造成各種型式的頭痛。事實上，多數頭痛患者為許多病因合而引發，很少是單一的病因所造成。

中醫在臨床上根據患者體質及疼痛性質，常將頭痛分為6種類型，在頭痛發作時，中醫治療上會以止痛為主要目的，處方內服中藥及配合針灸治療，在緩解期則以調整患者的體質為主，從根本上解決引起頭痛的源頭。

1.風寒侵襲型

風寒侵襲型頭痛通常是由於受涼、淋雨、吹冷氣，或天氣突然轉冷而感冒或風寒邪氣侵入人體所引起，這類頭痛表現為頭部緊痛、疼痛蔓延至後枕及肩頸，同時伴隨著發冷、怕風、流鼻涕、鼻塞、肌肉酸痛等症狀。常用中藥處方有川芎茶調散、九味羌活湯、荊防敗毒散。

2.肝火上炎型

肝火上炎型頭痛是由於情志不暢、肝氣鬱結、肝火亢盛所引起，常見於情緒波動大、精神壓力大的人，頭痛表現通常為頭部抽痛、頭脹眩暈，還會伴隨急躁易怒、面紅目赤、心悸失眠、口乾口苦等症狀。常用中藥處方有龍膽瀉肝湯、天麻鉤藤飲、丹梔逍遙散。

3.痰濕內阻型

痰濕內阻型頭痛是由於脾失健運、濕濁內停、痰濕上蒙清陽所致，這類頭痛常見於肥胖、體虛、飲食不節制的人，頭痛表現為頭部沉重、頭暈，並且伴隨胸悶、胸腹脹滿、噁心、煩悶、舌苔厚膩、嘔吐痰涎、疲累、食慾不振等症狀。常用中藥處方有二陳湯、半夏白朮天麻湯、澤瀉湯、清氣化痰丸。

4.氣血虧虛型

氣血虧虛型頭痛是由於氣血不足，無法上達於頭部，導致頭部缺少滋養所引起的頭痛，這類頭痛常見於體虛、貧血、過度疲勞或長期病後的人，頭痛的表現通常是隱隱作痛、頭暈且纏綿多時、勞則加重，常會伴隨面色蒼白失眠多夢、心慌心悸、疲倦乏力等症狀。常用中藥處方有人參養榮湯、四物湯、歸脾湯、八珍湯、四君子湯。

5.氣滯血瘀型

氣滯血瘀型頭痛是由於氣機阻滯、血行不暢所致，常見於情志抑鬱、氣滯血瘀的人，這類頭痛通常表現為病勢快、疼痛或左或右，頭痛如刺痛，或連及眼、齒，呈陣發性搏動樣跳痛、刺痛、電擊般疼痛，常常伴隨胸脅脹痛或壓迫感、心煩易怒、坐臥不寧、噁心、嘔吐、口苦、厭食等症狀。常用中藥處方有通竅活血湯、血府逐瘀湯、川芎茶調散、丹參飲、桃紅四物湯。

6.腎虛型

腎虛型頭痛是由於腎精不足，無法上達於頭部所致，常見於體虛、過度疲勞、久病體弱或年長者，頭痛通常表現為頭痛隱隱作痛，合併腰膝酸軟、耳鳴少寐、記憶力下降、精神疲倦等症狀。常用的中藥處方有六味地黃丸、八味地黃丸、右歸丸、左歸丸、杞菊地黃丸。

另外，中醫對頭痛的常見分類上，也有因頭痛的部位不同，其所屬經絡不同而分。莊可鈞舉例，前額屬陽明頭痛，後腦屬太陽頭痛，兩側屬少陽頭痛，巔頂部位屬厥陰頭痛，因其歸經不同，於用藥上常會加入相應的引經藥，或加以調整。

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）



