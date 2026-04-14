中醫診所外潑灑汽油 男涉恐嚇等遭中檢聲押獲准

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（中央社記者蘇木春台中14日電）魏姓男子12日晚間駕駛小客車，前往台中市西屯區一家中醫診所，在店家門口、騎樓處潑灑汽油後逃逸，警方昨天逮捕魏男送辦，檢方複訊後依恐嚇等罪向法院聲請羈押獲准。

台中地方法院昨天晚間召開羈押庭審理後，認定有羈押原因與必要，裁定魏男收押，未禁見。

檢方查出，魏男12日晚間駕車前往台中市西屯區一處集合式住宅大樓1樓的中醫診所，潑灑大量汽油在店家門口、騎樓，隨後駕車逃離。

經過民眾發現報警處理，檢警成立專案小組追查，13日下午警方在台中市南區拘獲魏男到案，當場查扣作案使用的汽油桶、打火機等物。

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魏男經移送台中地檢署由檢察官複訊後，被認為涉犯刑法預備放火燒毀現供人使用的住宅，恐嚇危害安全及違反跟蹤騷擾防制法之攜帶危險物品實行跟蹤騷擾等罪嫌重大。

此外，檢方審酌魏男在114年間曾在屏東縣、台中市等地，多次以潑灑汽油方式恐嚇及跟蹤騷擾其他被害人，認定涉案情節、犯罪手法及公共危險性，有羈押必要，向台中地院聲請羈押禁見。（編輯：李錫璋）1150414