中醫調理氣血2週 味覺恢復5成

50歲莫先生2025年3月確診罹患口腔癌，接受右臉腫瘤廣泛性切除手術及重建臉頰，8月結束放、化學治療，卻發現味覺幾乎全部消失，僅稍嚐得出甜味，吃東西常有噁心感而抗拒進食，只能以營養補充品代替正餐。同時舌頭腫脹，吞嚥不順，胃口不佳，體力大不如前，從罹癌到治療完成，體重掉了18公斤，症狀持續了三個月皆無改善，經放射科轉至奇美醫院中醫部門診治療有了明顯感善。

奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，經中醫四診診斷莫男是氣血瘀滯合併氣血不足，經過一週中藥治療後已恢復味覺、舌頭腫脹感明顯減退，開始嘗試進食一般食物，兩週後味覺已恢復五成，胃口明顯增加，不再有噁心感，吞嚥能力進步。中醫治療一個月體重已回升4公斤，整體狀況進步明顯，尤其味覺的改善幅度令莫男說「能再次嚐到各種食物的味道，真的很感動」。

許晉嘉表示，化學治療與放射線治療（統稱化放療）雖然能有效抑制癌細胞，但許多病人不敵殺癌過程中的強烈副作用，不僅折磨病人身心，更常成為影響中斷治療的主要原因。根據奇美醫院2022年在《復甦與加護醫學》發表的一項頭頸癌回顧性研究，約有12%至13%的病人未能完成預定療程，其中近40%至43%是因為化療副作用而中途停止治療。

許晉嘉指出，化放療不僅傷害癌細胞，也會損傷正常組織，導致口腔潰瘍、味覺改變等不適。為此，奇美醫院推動中西醫整合模式，強調「西醫抗癌、中醫減輕副作用」的合作模式。透過跨專科團隊協作，西醫主治醫師可直接轉介病人至中醫門診，或安排住院期間的中醫腫瘤會診。

奇美醫院配合「健康臺灣深耕計劃」，更進一步強化中醫團隊與腫瘤照護的緊密聯繫，包括優化轉診系統、深化跨部門合作以及制定中醫癌症照護指南。