中醫針灸也能治偏頭痛？預防發作、減少藥物使用，研究證實：治療8週每月少發作3.9天
偏頭痛是一種常見的神經血管性疾病，發作時會造成單側劇烈搏動痛，伴隨噁心、畏光、怕吵等症狀，影響可能工作與生活品質。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科主治醫師周文程指出，許多病人雖靠使用止痛藥來緩解疼痛，但也擔心長期服藥的副作用。中醫治療透過針灸與中藥調理，有效預防偏頭痛發作，幫助患者減少對止痛藥物的使用，提供病友安全、低副作用的治療選擇。
偏頭痛困擾年輕族群 發作時疼痛可長達數日
偏頭痛是全球50歲以下族群失能的重要原因，對年輕女性的影響尤其明顯。其典型特徵為單側、搏動性的劇烈頭痛，疼痛可能持續數小時到3天不等，且常伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵等症狀。患者時常因疼痛無法專注工作，甚至被迫請假休息，嚴重干擾日常生活與工作表現。
周文程分享診間個案。一名30歲的科技業上班族女性，多年來每逢月經前兩日，便會出現右側太陽穴處劇烈跳痛。若疼痛加劇，只能請假在家，躺在昏暗的環境中避免光線與聲音刺激，但因頻繁使用止痛藥而擔心副作用，苦尋其他治療。在接受針灸與中藥治療後，月經期偏頭痛逐月改善，不僅發作頻率下降，疼痛強度也明顯減輕，生活品質獲得改善。
周文程表示，臨床上不少偏頭痛病友因生理周期、壓力、睡眠不足或天氣變化而誘發症狀，若能透過個人化治療控制體質反應，往往能得到明顯改善。中醫強調辨證論治，透過調和氣血、疏肝解鬱或補益脾腎，可逐步降低發作頻率。
科學實證支持：針灸可預防偏頭痛發作、減少用藥
周文程指出，中醫治療偏頭痛並非僅憑經驗累積，近年相關研究逐步增加，支持針灸可作為偏頭痛的預防性方法。2016年發表於國際權威醫學資料庫《考科藍系統性文獻回顧》的研究，統整了22項隨機對照試驗、近5,000名偏頭痛病人的資料。結果顯示，針灸做為偏頭痛預防性治療，效果優於安慰劑或假針灸，而且與常規預防藥物相比，針灸的副作用更少。
此外，2020年發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的另一項多中心隨機對照試驗更進一步驗證了針灸的效果。此項隨機對試驗納入了150名偏頭痛病人，將其分為針灸治療組與偽針灸對照組（使用不刺入皮膚的鈍針）。針灸組使用風池、率谷、太陽、合谷、太衝等穴位，治療8週後發現，接受針灸治療的病人，每月偏頭痛發作天數平均減少了3.9天；針灸組的效果明顯優於偽針灸組，具有明顯的療效。此外病人的疼痛程度減輕，生活品質也獲得改善。
研究發現，針灸能調節大腦中的疼痛處理網絡，降低與偏頭痛發作密切相關的神經傳導物質（降鈣素基因相關肽，CGRP）以及發炎物質的濃度，減少大腦對疼痛訊號的過度反應現象。
從疼痛管理到體質調整 中醫介入減少藥物依賴
中醫治療的核心目標除了減輕當下疼痛，亦希望透過調整體質，減少誘發因素的敏感度。針灸能協助改善氣血循環、緩和神經系統的過度興奮，中藥則依個人體質選用，例如常見的疏風、活血、清熱或補益藥物，可協助穩定自律神經與荷爾蒙波動。兩者若能配合施行，通常能在數週至數月間逐步看見頭痛次數下降、疼痛強度減弱的效果。
臨床上，中醫師會依症狀頻率、發作時間點、伴隨症狀與誘發因素進行全面評估，再制定個人化治療方案。例如以經前偏頭痛為主者，可透過調肝理氣、調經安神等方式介入；若屬壓力型偏頭痛，多會著重在疏肝解鬱、調整睡眠與情緒管理；若伴隨腸胃症狀，則會同時加強脾胃調理。
針灸成為偏頭痛病友的新選擇
對於發作頻繁、影響工作與生活甚鉅，或希望減少止痛藥使用的偏頭痛患者，針灸提供一條安全且具實證支持的治療途徑。周文程表示，對於發作頻繁、或是想減少止痛藥物使用的偏頭痛病友，針灸提供了一個安全、有效的治療新選擇。建議諮詢專業中醫師，討論將針灸納入整體治療計畫，以更安全、長效的方式減少頭痛困擾，改善生活品質。
偏頭痛多與生活節律、壓力、睡眠、飲食、荷爾蒙變化等因素密切相關，除了接受針灸與中藥治療，患者更應注意作息規律、避免過度勞累、保持適當運動量，才能使治療效果更明顯且持續。透過中醫介入，許多病友能在數週內感受到發作頻率下降，並逐漸擺脫止痛藥依賴，使生活品質穩定提升。
資料提供：臺北市立聯合醫院
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：曾耀儀
