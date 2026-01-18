中醫頭皮針、耳穴貼壓 助降焦慮

台南一名陳姓女子長期服用抗焦慮藥物，她的工作雖不是很忙碌，因個性容易操煩，睡不好與容易不安的緊繃情緒始終困擾著。透過中醫頭皮針和耳穴貼壓，每周2至3次規律的治療，另指導陳小姐一些日常中藥養生茶飲，幾周下來，焦慮狀況已逐漸改善。

新樓醫院中醫科何柏逸醫師指出，在高壓、快節奏的現代生活中，焦慮已成為普遍的文明病，許多人常感到心悸、失眠或莫名緊繃，卻往往在過度緊繃與無力鬆懈的兩極間擺盪。真正的放鬆並非癱軟無力，而是一種剛剛好的自主狀態，透過中醫特有的針灸療法與日常中藥養生茶飲，能有效調節自律神經，重拾安定感。

中醫與身心調控的角度看來，什麼是真正的放鬆？真正的放鬆具備明確的定義：就是指身、氣、心的平衡點。身（身體）：以最小的力量完成任務。氣（呼吸）：呼吸緩、勻、長，且說話語音和暢。心（心神）：意識清醒，注意力輕鬆而專注。

何柏逸表示，身心狀態呈現一個U型曲線，一端是「緊繃」氣短語促，另一端則是「鬆懈」少氣懶言、昏沉。這兩者皆屬於「不由自主」的失控狀態，唯有位於底部的放鬆，才能讓人在從從容容中保有身心的自主權。

針對長期處於焦慮、腦袋停不下來的患者，新樓醫院中醫科提供兩大核心針灸療法：一、耳穴貼壓：透過刺激「耳神門」、「交感點」與「內分泌點」等穴位，調節情緒中樞、緩解焦慮、平衡思緒，如同隨身攜帶一個情緒調節器。二、頭皮針：在枕後肌群及頭皮相對應的區域找到緊繃點，或是依照大腦功能分區進行刺激，使大腦重新建立穩定的睡眠節奏，特別適合腦袋想很多、壓力型失眠者，能縮短入睡時間並增加深層睡眠。

自行也能居家保健，除了專業門診治療，何柏逸也分享中藥養生茶飲，包括安神茶：使用薰衣草、紅棗、麥門冬、洛神花，搭配玫瑰花或桂花，有助於平復情緒。玫瑰花茶：玫瑰花具有疏肝解鬱之效，飲用時可加入少許黑糖或紅糖增添口感。疏肝解鬱茶：準備百合、玫瑰、薄荷、佛手柑，煮水飲用，能有效宣散鬱結之氣。