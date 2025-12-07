中醫4招幫助排出巨型大便！便祕、大便不順快跟著做 通便效果好

便便太稀，或是，怎樣都等不來的不爽感，讓人挫折。這回有位女性中醫師，以拍攝短影音方式，分享她執業以來覺得最能催生「巨型大便」的4招。沒想到引來網友充滿歪樓的留言，模糊了改善便祕的焦點。

艾莉絲還不算是網紅，近來粉絲頁PO文，頂多幾十位網友回應，這次大便影音才PO文不到2天，按讚數逼近萬人，影音轉發和觀看次數破200萬！從來沒這麼熱烈的效應，彷彿讓她嘗到一夕爆紅的滋味！

巨型大便可以塑造出來？

便祕是現代人常見的困擾，嚴重影響生活品質。如何透過飲食調理和按摩方式，幫助排便順暢，很多西醫和中醫，都各有各的妙招，有人試到對自己有效的方法，就被奉為聖經；試了沒效的，就再找別的方法，所有努力無非是期待能通暢、俐落、爽快。而因為「巨型大便」影音爆紅的艾莉絲，示範的4招方法如下：

通便第1招：蜂蜜+陳年醋+黑麻油+溫水

艾莉絲建議，可以倒一杯約50度的溫水，加入1湯匙的蜂蜜、1匙的陳年醋和1匙的黑麻油，攪拌均勻後飲用。艾莉絲說，她都這樣直接喝下去，對她很有用。可以讓身體通體舒暢，順暢排便。

通便第2招：香蕉+枸杞+黑芝麻

艾莉絲說，將香蕉切成幾段，加入幾顆枸杞、1匙黑芝麻，再加一杯清水，放入電鍋蒸煮約10分鐘。飲用這杯特調飲品，據艾莉絲表示，也能幫助排出巨型大便。

通便第3招：踮腳前傾+輕拍頭頂

除了飲食調理，艾莉絲也分享了按摩方式。她示範，馬桶坐穩後，雙腳腳尖踮起，上身微微前傾，輕拍頭頂3下，接著按住腹部，用雙手交替在手掌虎口處按摩。

通便第4招：按摩肚臍眼+踮腳

艾莉絲示範最後一招，馬桶坐穩，用手按在肚臍眼上，順時針和逆時針各按摩3圈。接著翹起腳，將手肘放在膝蓋上，踮起腳尖，開始醞釀排便。

身為中醫師，艾莉絲看似很正經地分享這4個她親自試過很有用的妙招，但由於她在片頭自信豪氣說出「巨型大便」同時，大咬手上拿的神似便便狀的番薯或是麵包一口，讓網友笑到不行，還拚命轉發分享親友，博君一笑。艾莉絲強調，4招都是她深入研究病理問題7年來，找出可以順利排出巨型大便的方法。「試用有效的，回來留言告訴我。」

