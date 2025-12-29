中鋼今年前11月併稅前淨損新台幣50.63億元

▲中鋼公司今(114)年前11個月合併稅前淨損新台幣50.63億元，盼築底回溫平穩轉正。(資料照／記者黃守作攝)

[NOWnews今日新聞] 中國鋼鐵公司今(114)年前11個月合併稅前淨損新台幣50.63億元，預估中國大陸自明(115)年起實施出口許可證制度，可望對大量出口情況產生抑制作用，將有助於亞洲鋼價回穩，整體鋼鐵市場具築底回溫平穩轉正的氛圍。

▲中鋼公司今(114)年前11個月合併稅前淨損新台幣50.63億元。(資料照／記者黃守作攝)

中國鋼鐵公司統計，中國鋼鐵公司今(114)年前11個月合併營收新台幣2916.11億元，合併營業損失45.07億元，合併稅前淨損50.63億元，11月個體(非合併)鋼品銷售量為59萬7453公噸，前11月鋼品銷售量676萬8105公噸。

廣告 廣告

▲中鋼公司董事長黃建智預估中國大陸自明(115)年起實施出口許可證制度，可望對大量出口情況產生抑制作用，將有助於亞洲鋼價回穩，整體鋼鐵市場具築底回溫平穩轉正的氛圍。(資料照／記者黃守作攝)

中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司11月合併稅前淨損較10月改善，主因鋼鐵業銷售數量及中能風場發電度數增加，使營業收入及營業利益增加，另外，礦業投資獲配股利收入減少，導致業外收入減少，預估中國大陸自明(115)年起實施出口許可證制度，可望對大量出口情況產生抑制作用，將有助於亞洲鋼價回穩，整體鋼鐵市場具築底回溫平穩轉正的氛圍。

黃建智說，中鋼公司今(114)年前11個月累計合併稅前淨損新台幣50.63億元，較去(113)年同期稅前淨利不理想，主因是鋼鐵業單位毛利及銷售數量減少，導致營業收入減少，以及營業損失增加，另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，導致業外支出增加。

▲中鋼公司今(114)年前11個月合併稅前淨損新台幣50.63億元。(資料照／記者黃守作攝)

黃建智指出，全球經濟緩步復甦，美國聯準會啟動降息循環，歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，挹注金融體系流動性，而中國明(115)年持續擴大內需的政策方向，有利支撐大宗商品需求，至於我國持續受惠人工智慧(AI)需求帶動出口，行政院主計總處預估明(115)年我國經濟成長率可達3.54%，而傳統產業領域終端需求則尚需時間恢復，經營環境仍具挑戰。

黃建智並指出，至於鋼鐵市場部分，煉鋼成本持續上升對鋼廠帶來壓力，目前美、歐地區熱軋行情在關稅及貿易救濟措施持續發酵下，已見緩步回升，加上中國大陸自明(115)年起實施出口許可證制度，可望對大量出口情況產生抑制作用，將有助於亞洲鋼價回穩，整體鋼鐵市場具築底回溫平穩轉正的氛圍。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

推動英語教育的決心！中龍鋼鐵公司舉辦多元教育推廣園遊會活動

用音樂傳遞希望樂章！中鋼集團教育基金會攜張正傑舉辦監獄音樂會

致力員工照護與家庭！中鋼公司獲大型企業製造業組職場獎之殊榮