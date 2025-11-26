中鋼企業工會完成理事長改選 新任理事長由楊乙記當選

中鋼企業工會於11月25~26 日辦理第十五屆理事長暨會員代表選舉，由於中鋼企業工會是全國最大的單一廠場工會，且理事長選舉由會員直選產生，使得整個選 舉活動,備受各界矚目。這屆次理事長選舉共有3 位登記角逐，競選期間候選人無不卯足強力動員全力拉票，希望能夠獲得會員青睞,選舉結果,由楊乙記當選理事長,預計明年1月辦理交接,屆時現任理事長陳春生將功成身退。

中鋼廠區多屬輪班制的連續產線，整個選舉投票自11/25 上午08:00 起，進行24 小時投票，至114.11.26 上午08：00 截止，中鋼企業工會具投票資格會員人數為9,136 人，總計有8,223 名會員前往工會所設置的64 個投票區參加投票，投票率達90.01%。上午九點假中鋼公司福利大樓二樓禮堂進行開票作業，整個開票直到下午14:00 完成開票作業，結果由現任常務理事楊乙記當選，獲得5,728 票，佔總投票數的69.66%，得到近七成會員之肯定，打破中鋼企業工會理事長選舉改選屆次的最高得票數紀錄，順利當選中鋼企業工會第十五屆理事長，另外會員代表計有168 人登記參選，亦順利選出李清賢等99 席代表。

圖說：中鋼企業工會25、26日舉行改選作業,結果楊乙記當選理事長（圖片來源/中鋼企業工會提供）

楊乙記選後除感謝所有會員的支持外，並表示工會力量的展現，倚賴會員熱心參與及支持，才能凝聚力量，這股民意將成為他未來談判桌上最大的籌碼，為大家爭取更好的勞動條件。未來工會將以「團結創新、世代共榮」來服務會員與面對新的挑戰，楊乙記表示，他不會辜負會員對他的期待，不論是初入職場的新人，或是奉獻一生的資深前輩，他都將信守承諾，在瞬息萬變的產業環境中，為中鋼人築起一道最堅實的權益防線。

