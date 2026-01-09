中鋼企業工會辦年終感恩暨理事長交接 傳承重任

圖說：中鋼企業工會舉辦理事長交接典禮,原任理事長陳春生功成身退,由新任理事長楊乙記接任。（圖片來源/林憲祥提供）

歲末年終之際，國內規模最大的單一廠場工會—中鋼公司企業工會，9日晚舉行年終感恩暨理事長交接餐會,象徵傳承重任,共築未來。

交接典禮活動現場,冠蓋雲集，邀請高雄市長陳其邁、勞動部長洪申翰、司長王厚偉、經濟部司長胡文中、立委許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、柯志恩、李柏毅、陳菁徽、李昆澤等人，以及高雄市議會副議長曾俊傑與多位議員朋友，以及中鋼董事長黃建智率經營團隊參加，共同見證這場象徵中鋼精神傳承的儀式。

即將卸任的理事長陳春生感性表示，過去任內,工會秉持「務實解決問題，創造勞資雙贏」的溝通精神，在經歷疫情及鋼鐵景氣艱困的時代，仍然在職場安全與薪資待遇、福利制度各層面，與資方進行了多次理性且具建設性的協商，爭取到創新高的調薪幅度以及許多優於業界的勞動條件。

他特別感謝會員同仁的信任，讓中鋼企業工會能在鋼鐵產業變動的局勢中，始終作為勞工堅實的後盾。他將棒子交給下一任領導團隊，期許工會能持續守護勞權，讓每位中鋼人的付出都獲得應有的尊嚴與保障。

在高雄市政府勞工局長江健興的見證下，中鋼企業工會完成了印信交接儀式。日前以近七成得票率當選的新任理事長楊乙記，從陳春生手中接過重任，現場響起熱烈掌聲。這不僅象徵著權責的轉移，更代表著守護上萬名勞工家庭的承諾。

高雄市長陳其邁致詞時，高度肯定中鋼公司企業工會長期以來對高雄經濟與勞工權益的貢獻，並期許新任團隊能繼續作為勞資溝通的最佳橋樑。多位跨黨派立法委員與議員的出席，更顯現出中鋼工會在推動勞動政策議題上的公共影響力。

新任理事長楊乙記發表就職感言，他表示,未來將以「團結創新、世代共榮」為核心，持續深耕勞工權益。面對鋼鐵產業轉型的挑戰，他強調,工會將積極參與政策倡議，確保在企業追求永續經營的過程中，勞工的權益保障、職場環境與勞動價值不被忽視。

這場交接餐會,在各界貴賓的祝福聲中圓滿落幕。這不僅是中鋼公司企業工會的重要里程碑，更預示著在楊乙記的帶領下，工會將以更堅定的步伐，為廣大會員同仁爭取更多福祉，共創幸福職場的新篇章。

