中鋼公司榮獲 2025「台灣十大永續典範企業獎」等8項大獎
【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 財團法人台灣永續能源研究基金會(TAISE)今(11/26)日假台北圓山大飯店舉辦2025全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮，中鋼第9度榮獲台灣企業永續獎(TCSA)最高榮譽之「台灣十大永續典範企業獎」，並在單項績效類別獲得「氣候領袖獎」、「高齡友善領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「循環經濟領袖獎」；同時，中鋼在永續報告書獎項中分別獲得TCSA「白金級獎」及全球企業永續獎(GCSA)「銀獎」肯定，由陳守道總經理接受TAISE簡又新董事長頒獎。另外，中鋼近日也獲得BSI頒發「ESG永續發展領航獎」，由生產部門吳榮輝助理副總經理接受BSI全球人本暨社會永續發展總監Kate Field頒獎，顯示中鋼致力永續發展，累積豐碩的ESG成果，深獲國內外公正評比機構高度肯定。
中鋼近年來面對整體大環境挑戰，擘劃「智慧創新，綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」願景，推動「二軸三轉」經營策略，包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」兩大主軸與低碳、數位及供應鏈轉型工作。在低碳轉型推動方面，中鋼致力落實多元減碳措施，包括增加製程餘熱回收機制、提昇餘熱回收效率、提高能源效率、汰換老舊設備與導入AI技術等，2018年至2024年期間完成1,281件減碳措施，累積減碳量達151.57萬公噸/年；另，中鋼積極開發高再生比鋼材，截至今年共取得14張UL 2809證書，鋼種涵蓋熱軋、冷軋、鍍鋅、條線及電磁鋼等，中鋼今年上半年高再生比鋼材接單量約3萬公噸，較去年同期成長約26%。
▲中鋼近日也獲得BSI頒發「ESG永續發展領航獎」，由生產部門吳榮輝助理副總經理(右)接受BSI全球人本暨社會永續發展總監Kate Field(左)頒獎。（圖／TAIS提供）
在數位轉型推動方面，中鋼因應AI快速發展，於2023年將原有的「智能產銷委員會」改組為「數位轉型推動小組」，透過跨部門合作方式，不僅在煉鐵、煉鋼、軋鋼等產線上開發各式各樣的智慧化模組，也讓AI技術在鋼品銷售、運輸及儲放等業務面上落地應用，至今已推動近500件AI專案，累積效益高達20億元新臺幣。在供應鏈轉型推動方面，中鋼極力開發高技術含量、高產業效益及高附加價值的精緻鋼品，包括「高值手工具鋼」、「高功能結構鋼」、「跨世代車用鋼」及「超能效電磁鋼」等，中鋼今年上半年精緻鋼品銷售量約43萬噸，較去年同期約成長15%，並持續採取主動式技術行銷方式，引領用鋼產業升級轉型。
在公司治理推動方面，中鋼於2021年2月在公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長擔任負責人，每季召開會議監督氣候變遷議題，並定期向董事會報告進度。中鋼參考多家國外鋼廠作法及世界頂尖鋼鐵製程及設備工程公司之專業建議，嚴謹完成短、中、長期的碳中和路徑規劃，目前正投入資源發展「高爐添加低排碳鐵源」、「高爐噴吹富氫氣體」、「鋼化聯產」及「增用廢鋼」等前瞻技術，研發方向與同屬一貫化作業鋼廠的全球其他先進鋼廠相符，朝向2050碳中和目標穩健前行。
在員工福祉及社會共融方面，中鋼建立完善的人才培訓制度，提供員工優渥勞動條件及福利項目，考量近年來世代交替，許多同仁處於育兒階段，為打造友善幸福的職場環境，中鋼完成托嬰中心規劃，正進行硬體建置中，未來將提供優質便利的托育服務，協助年輕同仁減輕負擔。此外，中鋼不僅致力環境教育，也建立長青志工計畫，鼓勵退休同仁參與社會公益，例如中鋼集團教育基金會推動的環境教育巡迴車，也安排長青志工參與其中，一同前往偏鄉學校推廣環境保護知識及趨勢，2012年至2024年巡迴車已累積多達479趟次及4,071志工人次，將中鋼永續發展的理念，結合員工行動傳遞至社會。
