▲中鋼公司114年12月鋼鐵盤價以全面平盤開出。(資料照／記者黃守作攝)

[NOWnews今日新聞] 中國鋼鐵公司考量下游產業仍面臨競爭挑戰，為順應國際行情，並兼顧客戶接單競爭力，決定今(114)年12月鋼鐵月盤價，以全面平盤開出，並持續推動多元方案，以確保接單量能。

中國鋼鐵公司董事長黃建智表示，適逢年末產業庫存調整，近期國內外鋼需復甦趨緩，短期鋼鐵市場維持盤整態勢，乃決定今(114)年12月鋼鐵月盤價，以全面平盤開出。

黃建智說，在總體經濟部分，考量美國聯準會啟動降息，有助提振經濟動能，歐洲經濟復甦緩慢，但仍優於預期，而中國出口承壓與房地產調整壓力續存，國際貨幣基金組織(IMF)預估今、明年全球GDP成長率分別為3.2%與3.1 %，經濟增速略為放緩。

黃建智並說，我國在半導體與人工智慧(AI)硬體製造業維持優勢，行政院主計總處預估今(114)年我國經濟成長率可望超過5.5%，但傳統產業持續受終端需求不振與供應鏈風險增加衝擊，致經營環境挑戰尚存。

黃建智指出，在鋼鐵市場上，鐵礦砂價格維持在每公噸100至105美元附近，冶金煤上漲至每公噸195至200美元左右，鋼廠成本微幅走升，至於美國熱軋行情緩步走高到約每公噸960至970美元，而歐盟明(114)年鋼材進口配額新制效應逐漸發酵，當地行情回升至每公噸700至710美元。

而中國十五五新框架強化鋼鐵行業結構性升級、淘汰落後產能及加速綠色轉型，寶鋼12月平板類產品續以平盤開出，越南台塑河靜熱軋新盤亦持平，惟亞洲鋼廠出口報價略微走滑，國際鋼價呈現弱中帶穩態勢，中鋼12月份月盤產品全面以平盤開出，並持續推動多元方案，確保接單量能。

