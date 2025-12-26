中鋼前11月稅前虧損50億 中國新制可望助鋼價回穩

（中央社記者潘智義台北26日電）中鋼公司今天公布今年前11月合併營收新台幣2916.11億元，合併營業損失45.07億元，合併稅前淨損50.63億元。中鋼指出，中國自明年起實施出口許可證制度，可望對大量出口情況產生抑制作用，有助亞洲鋼價回穩，整體鋼市具築底回溫、平穩轉正的氛圍。

中鋼說明，11月個體（非合併）鋼品銷售量為59萬7453公噸，前11月鋼品銷售量676萬8105公噸。

中鋼統計，11月合併稅前淨損較10月改善，主因鋼鐵業銷售數量及中能風場發電度數增加，使營業收入及營業利益增加；另外，礦業投資獲配股利收入減少，導致業外收入減少。

廣告 廣告

中鋼解釋，1至11月累計合併稅前淨損較去年同期稅前淨利不理想，主因鋼鐵業單位毛利及銷售數量減少，導致營業收入減少，及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，導致業外支出增加。

中鋼指出，全球經濟緩步復甦，美國聯準會啟動降息循環，歐洲央行維持貨幣寬鬆政策，挹注金融體系流動性；中國明年持續擴大內需的政策方向，有利支撐大宗商品需求；台灣持續受惠人工智慧需求帶動出口，主計總處預估明年台灣經濟成長率可達3.54%，而傳統產業領域終端需求則尚需時間恢復，經營環境仍具挑戰。

鋼鐵市場部分，中鋼表示，煉鋼成本持續上升對鋼廠帶來壓力，目前美、歐地區熱軋行情在關稅及貿易救濟措施持續發酵下，已見緩步回升。（編輯：張良知）1141226