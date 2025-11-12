中鋼創11季最低紀錄！前三季每股虧0.27元

中鋼（2002）於今（12）日17時02分公布2025年第三季財報，顯示該公司連續兩季虧損，前三季每股虧損達0.27元，較去年同期的每股盈餘0.12元大幅下滑，虧損幅度擴大至319.74%。第三季每股虧損0.16元，創下11個季度以來的最低紀錄。營業收入為735.15億元，年減14.13%；營業毛利僅1.97億元，年減89.52%，毛利率降至0.27%。此外，本期淨損28.90億元，淨利率為-3.93%。

前三季，中鋼累積營業收入2417.82億元，較去年同期減少11.73%；營業毛利53.81億元，年減50%；營業損失42.59億元，營益率為-1.76%。累計淨損43.93億元，較去年同期的盈餘表現大幅惡化。

為改善設備效能與生產效率，中鋼董事會於11月12日決議通過兩項設備更新計畫。首先，將投資6.4億元於煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新，計畫期間自2026年1月起至2028年6月止。其次，批准4億元用於軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機的更新，計畫預計於2028年底完成。此外，中鋼也計畫以1.385億元取得其全資子公司興達海基公司之主要資產負債，以協助該子公司改善財務結構並轉型至綠能技術服務領域。

然而，市場對中鋼年度表現仍存憂慮。由於第四季為傳統淡季，且前三季虧損幅度已大幅擴大，外界擔心中鋼可能出現成立以來第二次年度虧損。中鋼預計於本周五公布盤價，並在月底召開法人說明會，進一步說明後續營運展望。

