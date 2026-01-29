中鋼去年12月由虧轉盈 股價創下8個月新高
[NOWnews今日新聞] 中鋼（2002）單月稅前虧轉盈，今（29）日不到一小時成交量突破16萬張，助攻股價最高觸及21.35元，創下8個月新高，漲幅達8.92%逼近漲停，隨後漲幅維持在半根漲停板以上。
中鋼昨日公布2025年自結損益，全年合併稅前虧損達46.84億元，年減幅高達202%。這不僅是中鋼建廠47年來首度出現全年虧損，更慘過當年的金融海嘯與新冠疫情時期，創下歷史最差紀錄。
不過，營運在去年底出現「曙光」，12月稅前淨利回升至3.78億元，成功終結連8個月虧損，顯示營運開始回升。
中鋼指出，虧損主因在於鋼鐵本業毛利與銷量雙雙下滑，加上礦業轉投資配息減少及財務成本攀升，導致業外支出擴大。外在環境更是腹背受敵，除了中國產能過剩、低價傾銷全球外，美國依「232條款」對鋼鋁課徵50%高額關稅，嚴重衝擊出口競爭力。相較於2020年疫情期間仍能守住27.68億元獲利，去年鋼鐵寒冬讓中鋼陷入前所未有的營運低潮。
不過，12月營運報喜成為扭轉氣勢的關鍵。除了本業毛利回升，轉投資的「中能風場」發電量增加，單月售電貢獻約3至4億元，扮演「最強助攻」讓單月營收轉虧為盈。
展望2026年，中鋼抱持「穩中看升」的樂觀態度。雖然全球仍有不確定性，但受惠於AI伺服器與半導體先進製程擴張，加上台美對等關稅調降至15%，對於工具機、機械、汽車零組件及手工具等下游產業是一大利多。中鋼認為，國內鋼市有望隨之脫離谷底，但後續仍需緊盯美國232條款調整、歐洲鋼鐵配額以及中國產能變動等三大國際變數。
