中鋼召開二月份月盤盤價會議 適度調漲反應成本

中鋼12日召開二月份月盤盤價會議，適度調漲產品反應成本。（中鋼提供）

記者蔣謙正／高雄報導

中鋼公司為因應國際鋼價走勢及煉鋼成本上漲，12日召開二月份月盤盤價會議，決議二月份月盤產品適度調漲反應成本，針對不同產業需求持續推動多元方案，提振下游接單動能，客戶應把握商機及早建立庫存，以共迎鋼市轉折向上契機。

中鋼指出，全球經濟穩健發展，美國聯準會進入降息循環，有利提振投資與消費需求，帶動大宗商品價格走揚。歐洲受惠財政刺激政策與俄烏和談契機，終端需求邁向復甦。中國推動擴大內需與貨幣寬鬆政策，有助改善房市與建設需求，進而提振鋼鐵市場情緒。隨終端需求回溫與各國貿易關稅政策變化趨穩，台灣用鋼產業出口接單有望自谷底回升。

貴金屬及其他金屬元素價格輪番上漲，帶動煤鐵等煉鋼原物料價格堅挺，鐵礦砂價格維持在每公噸105~110美元區間，冶金煤行情上漲至每公噸215~220美元區間，鋼鐵生產成本持續上揚。美、歐地區熱軋價格維持漲勢，美國熱軋行情上漲約每公噸40~50美元，歐盟CBAM於今年正式實施，推升進口鋼材成本與當地市場行情；中國大陸內銷流通行情止穩回升，寶鋼2月平板類產品平盤、3月調漲人民幣100元(約14美元)/噸，加上人民幣兌美元走升，帶動中國大陸鋼廠及亞洲鋼廠出口報價調漲，國際鋼價逐步脫離整理區間展現漲勢。

中鋼表示，全球鋼市歷經去年調節，剛性需求開始釋出，加以終端庫存位處低檔，供需結構改善有助啟動補庫存循環，引領鋼價進入新一輪上升週期。