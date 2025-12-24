中鋼基金會再攜手張正傑辦監獄音樂會 用音樂傳遞希望的樂章

中鋼集團教育基金會（簡稱中鋼基金會）長年深耕社會公益,(12/23日再度攜手國際知名大提琴家張正傑老師，於高雄大寮監獄舉辦「監獄音樂會」，以優雅動人的美妙旋律，有如和煦的陽光溫暖在場每位收容人的心靈。

當天活動，邀請臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎、法務部矯正署長林憲銘、高雄地檢署檢察長黃元冠、高雄監獄典獄長林明達及中鋼助理副總黃茂源等人一同出席欣賞。

圖說：中鋼集團教育基金會再度攜手大提琴家張正傑舉辦「監獄音樂會」,以優雅動人的美妙旋律,溫暖每位收容人的心靈（圖片來源/中鋼集團教育基金會提供）

廣告 廣告

監獄音樂會的發想，源於1996年張正傑老師受到電影《刺激1995》啟發，深受片中古典音樂能溫暖人心的力量所感動，在當時的法務部與文建會協助下，走進綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄完成5場巡演。中鋼基金會深信音樂與藝術能撫慰心靈、啟發良善，與張老師理念相契，雙方遂於2017年在高雄大寮監獄第一次攜手合作「監獄音樂會」。睽違8年重返起點，不僅象徵不忘初衷，更期盼再次將溫煦正向的力量帶給在場每一個人。

這次音樂會,由張正傑老師領銜，攜手鋼琴家呂冠葶、女高音黃莉錦及京劇大師朱陸豪同台演出。張老師以幽默風趣的開場拉近距離，透過聖桑《天鵝》、臺灣民謠《白鷺鷥》、電影《新天堂樂園》配樂，以及融合京劇、崑曲元素的《霸王別姬：垓下歌》，在黃莉錦老師動人歌聲與呂冠葶老師細膩琴音陪伴下，引領聽眾一步一步進入每首樂曲所蘊含的深刻情感與故事。朱陸豪老師更以孫悟空扮相驚喜現身，生動互動掀起熱烈掌聲，許多收容人深受感動，重拾內心平靜與希望。

臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎於致詞時,特別代表法務部部長感謝中鋼基金會與張正傑老師以行動實踐法務部「柔性司法」精神；法務部矯正署長林憲銘及高雄監獄典獄長林明達亦肯定活動成效，均指出音樂已成為矯正教育的重要力量。

另中鋼助理副總黃茂源則表示，自2017年起，基金會與張老師走進多所監獄與看守所，雖於新冠肺炎疫情期間曾短暫被迫停下腳步，但初衷從未褪色，基金會將持續與張老師攜手，陪伴大家走過人生低谷，也期盼音樂化為每位收容人的一盞明燈，照亮重新出發的路。

更多品觀點報導

中鋼攜手大提琴家張正傑 邀柏林愛樂12把大提琴為輪椅族朋友演奏

大提琴家張正傑攜手高美館 快閃演奏致敬抽象藝術巨匠陳正雄

