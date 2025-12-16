中鋼幸福力全開！首度奪《親子天下》2025友善家庭職場獎 打造暖心職場

▲中鋼榮獲《親子天下》2025「友善家庭職場獎」，由人力資源處李振維處長(右)代表公司出席接受副總統蕭美琴(左)頒獎，（圖╱親子天下提供）

【記者 王苡蘋／高雄 報導】《親子天下》今（16）日於台北士林萬麗酒店舉辦2025「友善家庭職場獎」頒獎典禮，中鋼公司在169家參與企業中脫穎而出，榮獲「大型企業製造業組」殊榮，肯定其長期深耕員工照護、建構家庭友善制度的努力成果。該獎項由副總統蕭美琴親自頒發，並由中鋼人力資源處處長李振維代表受獎。

《親子天下》為華文圈具指標性的教育與教養全媒體平台，設立「友善家庭職場獎」旨在表揚支持員工家庭、落實人才永續的企業典範。評審團指出，中鋼以制度化、系統化方式推動員工友善措施，兼顧職場效率與家庭需求，展現企業溫度與責任，因而獲得高度肯定。

在制度面，中鋼導入彈性上下班機制，提供優於《勞動基準法》的多元假別，涵蓋家庭照顧、育兒支持與自我成長等需求，讓員工在工作與生活之間取得良好平衡。福利方面，除每年彈性福利金、四節代金、生日與結婚補助、新生兒祝賀禮金及子女教育獎助學金外，亦設有員工持股信託獎勵；公司已設置幼兒園，並預計明年增設托嬰中心，完善幼兒照護鏈，減輕年輕同仁負擔。

在健康與關懷層面，中鋼於廠區設置診療所，提供基礎醫療與慢性病防治服務，並自2014年起推動心理諮商駐廠，將心理健康觀念納入主管培訓，全面守護員工身心健康。此外，公司鼓勵多元社團發展，年均舉辦約600場活動，並透過廠慶、親子家庭日與敦親活動，強化員工與家庭的正向連結。

中鋼表示，將持續以「人才為本」為核心，深化友善職場文化，讓員工感受到被支持、可依靠、能放心，並以「幸福力」與「支持力」形塑企業永續發展的「暖實力」。